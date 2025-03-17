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Poder de destruição

Granadas achadas e detonadas em Vitória estavam interligadas por sistema elétrico

Material estava em uma residência no bairro Guririca, que era utilizada por integrantes da facção PCV; artefatos foram detonados dentro do imóvel pelo Batalhão de Missão Especial (BME)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mar 2025 às 19:06

Publicado em 17 de Março de 2025 às 19:06

As granadas encontradas em uma casa no bairro Gurigica, em Vitória, neste domingo (16), estavam interligadas por sistema elétrico conectado a um interruptor de energia. A junção entre elas tinha como objetivo impedir o acesso à residência, que seria espaço do tráfico do grupo Primeiro Comando de Vitória (PCV), segundo o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Douglas Caus.
“Tinham duas que tinham grande capacidade de impacto, elas estavam com o seu corpo metálico, mas as outras tinham moedas, pregos e muita de carga explosiva. Elas tinham capacidade de alcançar o corpo humano e fazer grandes perfurações. Se uma pessoa que fosse ali e mexesse no interruptor, haveria uma grande explosão”, explicou Caus, em atendimento à imprensa nesta segunda-feria (17).
Pela ligação entre os materiais, o explosivista do Batalhão de Missão Especial (BME) da PM, identificou que seria necessário detonar as granadas dentro do imóvel. No espaço ainda estavam 20 quilos de cocaína, carregadores de munição e radiocomunicadores usados pelos traficantes.
Cinco explosivos foram encontrados em casa em Gurigica, em Vitória.
Cinco explosivos foram encontrados em casa em Gurigica, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Para evitar feridos, um bar e outras casas foram evacuados e a rua isolada. Conforme o comandante-geral, está se tornando rotineiro encontrar granadas durante ações. Isso porque as organizações criminosas estariam utilizando como uma forma, cada vez mais comum, de enfrentar a polícia.
Granadas achadas e detonadas em Vitória estavam interligadas por sistema elétrico
Dados da PM confirmam a situação. Em 2025, 30 artefatos explosivos já foram apreendidos. A quantidade já quase alcança o mesmo número do ano passado e de 2023, sendo respectivamente 34 e 32 objetos descobertos pelos militares.
“Recentemente, a Força Tática do 1º Batalhão, ao subir o Morro de São Benedito, quatro indivíduos começaram a atirar contra os nossos policiais, um deles lançou uma granada contra os nossos policiais. Ela não detonou, os nossos policiais se abrigaram, o Batalhão de Missões Especiais foi lá e fez a desmilitarização dessa granada. Mas também aprendemos recentemente, ali no Morro da Garrafa, um tubo com oito granadas”, contou o coronel.
Cinco explosivos foram encontrados em casa em Gurigica, em Vitória, junto com 20 quilos de maconha e comunicadores.
Radiocomunicadores, sacos com cocaína, carregadores e outros materiais foram apreendidos na ação da polícia Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Os objetos acabaram sendo descobertos após os militares entrarem no local procurando um suspeito de traficar pelo bairro. De acordo com a PM, o homem estava no imóvel, mas pulou pelo muro do quintal para se esconder dos agentes. Ele não foi encontrado.

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