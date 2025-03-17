Grande Vitória registra homicídios e noite de tensão em Serra, Vitória e Vila Velha

Ocorrências aconteceram na Serra, em Vitória e em Vila Velha entre a noite de domingo e a madrugada de segunda Crédito: Wilson Rodrigues

Serra, Vitória e Vila Velha. Três cidades da Grande Vitória que tiveram noites tensas e violentas entre a noite de domingo (16) e a madrugada desta segunda-feira (17). No bairro Novo Horizonte, na Serra , um homem morreu após um confronto com a Polícia Militar durante um patrulhamento. Segundo a PM, ele foi atingido após resistir à abordagem e atirar contra os agentes; drogas e uma pistola foram apreendidas.

Já na Avenida Leitão da Silva, em Vitória , Marcos Vinicius Rodrigues Soares, de 24 anos, foi baleado enquanto participava de uma festa, mas sobreviveu e recebeu alta. O crime segue sob investigação, sem suspeitos identificados.

Em Vila Velha, outro homicídio mobilizou a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso. Nenhum suspeito foi preso até o momento, e a Polícia Civil reforça a importância do Disque-Denúncia 181 para auxiliar nas investigações. Veja caso a caso

Tiroteio com morte

Um homem foi morto durante uma troca de tiros no final da noite do último domingo (16), no Bairro Novo Horizonte, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a ocorrência se deu enquanto a corporação realizava um patrulhamento e recebeu a informação de que indivíduos armados estariam traficando drogas na região.

Ao chegarem ao local, os policiais avistaram quatro homens armados próximos a um carro. No momento da abordagem, os suspeitos reagiram e atiraram contra a equipe, dando início a um intenso tiroteio.

Durante o confronto, um dos suspeitos, de 22 anos, foi atingido, mas continuou disparando até esgotar sua munição. Ele foi socorrido com vida pelos militares e levado ao Hospital Jayme Santos Neves, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, foram encontrados uma pistola 9mm, uma sacola contendo 17 pinos de cocaína e R$ 980,00 em dinheiro. Os outros suspeitos conseguiram fugir e não foram localizados. O material apreendido foi encaminhado à 3ª Regional da Serra.

A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia Regional da Serra. A arma e o carregador apreendidos foram enviados ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES) para análise. As drogas foram encaminhadas ao Laboratório de Química Forense da mesma instituição, onde passarão por perícia antes de serem incineradas.

O corpo do suspeito foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Vitória para necropsia e posterior liberação aos familiares. O caso segue sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar confrontos envolvendo agentes de segurança do Estado.

Baleado em Vitória

Um rapaz foi atingido por dois tiros enquanto estava em uma festa no bairro Andorinhas, em Vitória. Marcos Vinicius Rodrigues Soares, de 24 anos, foi alvejado na perna enquanto participava de um aniversário na Avenida Leitão da Silva. Segundo a Polícia Militar, dois indivíduos em uma motocicleta efetuaram os disparos contra ele sem motivo aparente.

Marcos foi socorrido por populares, que o deixaram no hospital e se retiraram. Posteriormente, em conversa com o pai e a madrasta da vítima, ambos afirmaram desconhecer a motivação do crime e não souberam fornecer detalhes além do fato de que ele havia saído para a festa acompanhado de amigos. A vítima também declarou não saber o motivo do ataque.

Os policiais consultaram o nome de Marcos e confirmaram que não havia pendências em aberto contra ele, assim como a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que também não localizou nenhum mandado de prisão relacionado ao seu nome.

Atendido no Hospital Unimed, no bairro Itararé, Marcos recebeu alta no mesmo dia. A equipe médica informou que nenhum dos disparos atingiu órgãos vitais, mas ambos feriram a perna direita dele.

A Polícia Civil declarou que o caso será investigado pela DHPP Serra e que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. Também informou que não divulgará mais detalhes para não comprometer as investigações e reforçou a importância do Disque-Denúncia como ferramenta para a identificação de possíveis suspeitos.

Execução em Vila Velha

Na mesma noite do último domingo, um homem foi morto com vários tiros em Cobi de Baixo, Vila Velha. O corpo foi encontrado próximo à linha do trem, e a Polícia Militar confirmou a ocorrência no local. A vítima, ainda não identificada oficialmente, foi atingida por disparos de arma de fogo em circunstâncias que continuam sendo apuradas. A Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

Até o momento, nenhum suspeito foi detido, e as autoridades preferiram não divulgar mais detalhes da investigação para não comprometer o andamento do caso. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, onde passou por necropsia. Após os procedimentos legais, o corpo foi liberado para os familiares.