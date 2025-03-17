Em busca de emprego? ES tem 5,7 mil vagas nesta segunda (17)

Segunda-feira (17) começa com muitas vagas de açougueiro em todo o Espírito Santo Crédito: Javier Sánchez Mingorance

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 5,7 mil vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (17). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.

Confira as vagas

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 124. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de lojas, armador de ferragens na construção civil, eletricista, copeiro, cozinheiro geral, técnico de alimentos, entre outras chances. 124. Há oportunidades para ajudante de motorista, atendente de lojas, armador de ferragens na construção civil, eletricista, copeiro, cozinheiro geral, técnico de alimentos, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 996. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, serralheiro, assistente administrativo, assistente de manutenção, mecânico, vendedor, fiscal (PCD), servente (PCD), soldador (PCD), entre outros. 996. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, serralheiro, assistente administrativo, assistente de manutenção, mecânico, vendedor, fiscal (PCD), servente (PCD), soldador (PCD), entre outros. Veja as vagas

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.039. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. 1.039. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, borracheiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 959. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, atendente de padaria, gerente comercial, padeiro entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. 959. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de cozinha, atendente de padaria, gerente comercial, padeiro entre outras chances. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 845. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, auxiliar de produção, eletricista, consultor de vendas, auxiliar de logística, carregador de caminhão, entre outras chances. 845. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, auxiliar de produção, eletricista, consultor de vendas, auxiliar de logística, carregador de caminhão, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 46. Há oportunidades para acabador de pedra, agente de pátio, analista fiscal, assistente de compras, auxiliar de manutenção predial, jardineiro, entre outros postos. 46. Há oportunidades para acabador de pedra, agente de pátio, analista fiscal, assistente de compras, auxiliar de manutenção predial, jardineiro, entre outros postos. Veja as vagas.

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel nº 1489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 161. Há oportunidades para ajudante de atendente de mesa, chapista de lanchonete, atendente de mesa, faturista, garçonete, montador de móveis, entre outras chances. 161. Há oportunidades para ajudante de atendente de mesa, chapista de lanchonete, atendente de mesa, faturista, garçonete, montador de móveis, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 182. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, lixador, padeiro, pintor, projetista de estrutura, vigilante, entre outras chances. 182. Há oportunidades para ajudante de confeitaria, lixador, padeiro, pintor, projetista de estrutura, vigilante, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 197. Há oportunidades para ajudante de embalagem, armador, camareira, coletor de lixo, soldador, vendedor de loja, entre outras chances. 197. Há oportunidades para ajudante de embalagem, armador, camareira, coletor de lixo, soldador, vendedor de loja, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 333. Há oportunidades para almoxarife, consultor de vendas, chefe de pista, camareira de hotel, modelista, operador de produção, entre outras chances. 333. Há oportunidades para almoxarife, consultor de vendas, chefe de pista, camareira de hotel, modelista, operador de produção, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 59. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, ajudante de motorista, auxiliar de confeiteiro, atendente de lojas, entre outras chances. 59. Há oportunidades para auxiliar de linha de produção, ajudante de motorista, auxiliar de confeiteiro, atendente de lojas, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.