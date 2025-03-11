Cursos estão disponíveis em todas as unidades do Senai no Espírito Santo Crédito: Gorodenkoff | Shutterstock

Apesar de todo o avanço feminino no mercado de trabalho, ainda existem profissões que são exercidas, em sua maioria, por homens. Para ajudar a mudar esse cenário, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) disponibilizou mais de 2 mil vagas para profissionalizar mulheres no setor de tecnologia, através do programa Mulheres na Indústria.



As vagas são para capacitação a distância na área de Tecnologia da Informação (TI) e estão disponíveis em todas as unidades do Senai no Espírito Santo. As interessadas podem escolher entre os cursos de Introdução à Inteligência Artificial com SCIKIT-LEARN, Scrum Master - Gestão de Projetos Ágeis na Prática, Cibersegurança na Nuvem, User Experience UX-UI, Python para a Indústria 4.0, entre outras opções.

Os cursos são gratuitos e de curta duração. Para realizar a inscrição, basta acessar o site conteudo.senaies.com.br/mulheresnaindustria , e preencher as informações necessárias indicadas no endereço eletrônico.

Your browser does not support the audio element. Senai abre 2 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia para mulheres

"A escolha da área de TI para ser o foco do programa vem da crescente importância desse setor no mercado de trabalho, especialmente com o impacto e as transformações trazidas pela Inteligência Artificial (IA)" Tatiane Franco - Gerente executiva de Educação Profissional do Senai ES

De acordo com o Senai, essa iniciativa busca formar mão de obra para os trabalhos do futuro, pois as indústrias sofrem com a falta profissionais capacitados para ocupar as novas vagas de emprego na área de tecnologia. Um dos principais objetivos dos cursos é possibilitar que mais mulheres terminem a formação prontas para ingressar no mercado de trabalho.