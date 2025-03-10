Em busca de emprego? ES tem mais de 5 mil vagas abertas

ES começa a semana com 5.253 vagas para quem procura uma oportunidade de emprego Crédito: Fernando Madeira

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm mais de 5,2 mil vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (24). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.

As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar com logística, comércio, construção civil, entre outros setores.

SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 84. Há oportunidades para ajudante de cozinha, almoxarife, copeiro, cuidador de idosos, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, empregado doméstico, diarista, eletricista, vendedor, auxiliar de limpeza, entre outras chances. : 84. Há oportunidades para ajudante de cozinha, almoxarife, copeiro, cuidador de idosos, pedreiro, técnico em segurança do trabalho, empregado doméstico, diarista, eletricista, vendedor, auxiliar de limpeza, entre outras chances. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio, mas atenção que a agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas.



Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os interessados podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 1.067. Há oportunidades para assistente administrativo, operador de caixa, jovem aprendiz, padeiro, fiscal de loja, vendedor. Entre essas vagas, 202 são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). 1.067. Há oportunidades para assistente administrativo, operador de caixa, jovem aprendiz, padeiro, fiscal de loja, vendedor. Entre essas vagas, 202 são reservadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Veja as vagas.

SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer à agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 1.845. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de frios e laticínios, montador de andaimes, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, confeiteiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. : 1.845. Há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de cozinha, atendente de lanchonete, atendente de frios e laticínios, montador de andaimes, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, balconista, confeiteiro, eletricista de manutenção em geral, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 311. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, merendeiro, operador de caixa, auxiliar de padeiro, supervisor administrativo, eletricista, ajudante de açougueiro, entre outras. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. : 311. Há oportunidades para agente de portaria, ajudante de cozinha, ajudante de obras, merendeiro, operador de caixa, auxiliar de padeiro, supervisor administrativo, eletricista, ajudante de açougueiro, entre outras. Ao acessar o site, é necessário usar o filtro para identificar apenas as vagas do Sine da Capital. Veja as vagas

SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, na Avenida Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 806. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, carpinteiro, eletricista, repositor, auxiliar de logística, auxiliar de estoque, entre outras chances. : 806. Há oportunidades para abastecedor de produção, açougueiro desossador, carpinteiro, eletricista, repositor, auxiliar de logística, auxiliar de estoque, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 88. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria, promotor de vendas, operador de retroescavadeira, repositor de mercadorias, vidraceiro, vendedor externo, auxiliar de marmoraria, entre outras chances. : 88. Há oportunidades para auxiliar de serviços gerais, balconista de padaria, promotor de vendas, operador de retroescavadeira, repositor de mercadorias, vidraceiro, vendedor externo, auxiliar de marmoraria, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 50. Há oportunidades para acabador de pedra, agente de pátio, analista fiscal, assistente de compras, auxiliar de manutenção predial, jardineiro, servente de limpeza, soldador, resinador, entre outros postos. 50. Há oportunidades para acabador de pedra, agente de pátio, analista fiscal, assistente de compras, auxiliar de manutenção predial, jardineiro, servente de limpeza, soldador, resinador, entre outros postos. Veja as vagas

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, 1.489 - Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.

Vagas: 96. Há oportunidades para garçonete, montador de móveis, chapista, operador de caixa, médico veterinário, técnico de laboratório industrial, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. 96. Há oportunidades para garçonete, montador de móveis, chapista, operador de caixa, médico veterinário, técnico de laboratório industrial, auxiliar de linha de produção, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria, 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 364. Há oportunidades para instrumentista de manutenção, lixador, montador de estruturas, motorista, operador de escavadeira hidráulica, soldador, pintor de rolo e trincha, vigilante, auxiliar de logística, entre outras chances. : 364. Há oportunidades para instrumentista de manutenção, lixador, montador de estruturas, motorista, operador de escavadeira hidráulica, soldador, pintor de rolo e trincha, vigilante, auxiliar de logística, entre outras chances. Veja as vagas

SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 135. Há oportunidades para ajudante de obras, armador, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar de linha de produção, camareira, carpinteiro, eletricista, engenheiro civil, gestor comercial, entre outras chances. 135. Há oportunidades para ajudante de obras, armador, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar de linha de produção, camareira, carpinteiro, eletricista, engenheiro civil, gestor comercial, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Alberto Sartório, 404, Carapina.

Vagas: 322. Há oportunidades para assistente administrativo, bombeiro hidráulico, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, irrigador, carpinteiro de obras, calceteiro, caseiro, consultor de vendas, camareira de hotel, encarregado de obras, vendedor externo, entre outras chances. 322. Há oportunidades para assistente administrativo, bombeiro hidráulico, atendente de padaria, auxiliar de cozinha, irrigador, carpinteiro de obras, calceteiro, caseiro, consultor de vendas, camareira de hotel, encarregado de obras, vendedor externo, entre outras chances. Veja vagas.

SINE DE COLATINA

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 37. Há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, motorista de ônibus, borracheiro, operador de caixa, encarregado administrativo, entre outras chances. 37. Há oportunidades para atendente de lojas, auxiliar de linha de produção, motorista de ônibus, borracheiro, operador de caixa, encarregado administrativo, entre outras chances. Veja as vagas.

SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8h às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.