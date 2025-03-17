Mulher incendeia prédio e carros após não conseguir dinheiro emprestado na Serra

Incêndio destrói imóvel e veículos na Serra Crédito: Leitor A Gazeta

Um incêndio destruiu um prédio pequeno e cinco veículos no bairro Jardim Carapina, na Serra, na noite de domingo (16). Em entrevista à TV Gazeta, moradores informaram que uma mulher ateou fogo no imóvel após um desentendimento por dinheiro.

A informação dos moradores é que a mulher foi ao local pedir dinheiro emprestado e, ao ter o recurso negado, tirou combustível de uma moto e ateou fogo no imóvel ao lado - que foi destruído pelas chamas. O fogo teria se alastrado rapidamente. Cinco veículos - quatro motos e um carro -, que estavam na garagem do prédio, foram destruídos.

O Corpo de Bombeiros informou que equipes foram encaminhadas ao local e realizaram o combate às chamas, encerrando a ocorrência por volta das 02h30 da madrugada de segunda-feira (17). Cerca de 20 minutos depois, no entanto, o morador acionou novamente a corporação, informando que havia um novo princípio de incêndio no local. "A equipe foi encaminhada e constatou que havia algumas brasas, mas para realizar qualquer ação seria necessário o uso de maquinário pesado, pois a estrutura estava toda comprometida. O solicitante foi orientado sobre a necessidade de isolar a área e que aquelas brasas não afetariam as edificações vizinhas. A ocorrência foi encerrada por volta de 05h30 da manhã", relatou a corporação, por meio de nota.

Procurada, a Prefeitura da Serra informou que uma equipe da Defesa Civil será enviada ao local para avaliar a integridade do imóvel ainda na manhã desta segunda-feira (17).

Estado do imóvel na manhã desta segunda-feira (17) Crédito: Roberto Pratti.

Mulher foi agredida e detida

De acordo com o relato dos moradores, enquanto ateava fogo no imóvel, a mulher chegou a ter o braço atingido pelas chamas. Ela fugiu do local, mas foi localizada posteriormente pela Polícia Militar, sendo contida após ser agredida. A corporação informou que os policiais encontraram a suspeita sendo protegida por moradores devido ao risco de novas agressões.

Testemunhas relataram à PM que a mulher foi agredida após ser vista tentando sair do prédio instantes antes do fogo se alastrar e seria a responsável por iniciar o incêndio. Ainda de acordo com os relatos, houve uma confusão entre usuários de drogas - que frequentam o imóvel - e a suspeita, que também frequenta o local.

A mulher de 41 anos foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, onde recebeu atendimento médico e, após ser liberada, foi conduzida à 3ª Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que a suspeita foi autuada em flagrante por provocar incêndio em casa destinada a habitação, sendo encaminhada ao sistema prisional.