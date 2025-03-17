Homem é preso após agredir companheira grávida de 7 meses em Anchieta

Um homem de 35 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, grávida de sete meses, no último sábado (15). O caso aconteceu no bairro Recanto do Sol, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. À Polícia Militar, o suspeito disse a agrediu porque a mulher teria quebrado o celular dele.
A vítima, de 33 anos, contou para a polícia que já havia sido foi agredida na sexta-feira (14), porém não acionou a polícia. Mas, no sábado, o companheiro bateu na nuca dela, empurrou a mulher e bateu a cabeça dela no fogão. A grávida foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhada ao Pronto Socorro de Anchieta, com um corte na testa.
Segundo a vítima, ela possui quatro filhos. Entre as crianças, um é do atual companheiro, além do bebê que espera. A mulher foi orientada pelos militares a procurar a delegacia e pedir uma medida protetiva.
O agressor foi localizado e encaminhado à Delegacia de Guarapari. A Polícia Civil disse que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional.