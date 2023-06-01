“Golpe do link” gera prejuízos de até R$ 40 mil no Sul do ES

Os prejuízos das vítimas do novo golpe com links de cartões de crédito na região Sul já passam dos R$ 40 mil. Após a prisão do um dos suspeitos de envolvimento no crime, empresários relatam como os golpistas atuavam no esquema, que fez vítimas em Piúma e Cachoeiro de Itapemirim.
"Eles dizem que estão em outra cidade, em outra localização, e que vão pedir a um funcionário para fazer a retirada do produto. Então o mesmo solicita a venda por meio do link de cartão de crédito, que é uma coisa que não é relativamente tão comum, mas acontece. A gente envia o link, ele faz o pagamento através desse link, consta como aprovada no nosso controle porque, de fato, foi aprovada. Porém esses cartões são clonados"
Em 30 dias de investigação, a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de estar envolvido no esquema. A prisão foi em Iconha, no dia 26 de maio. O homem foi encontrado descarregando 160 sacos de cimento em um depósito do município. Outros produtos como tintas, argamassas e madeiras também foram encontrados no local.
De acordo com o delegado David Santana Gomes, que investiga o caso em Piúma, o material também havia sido comprado por meio de um esquema de cartão clonado e seria revendido. “A gente conseguiu apurar que a conduta do indivíduo já era reiterada, já vinha cometendo esse tipo de delito há muito tempo, até mesmo pela quantidade de mercadoria que foi encontrada no depósito dele”, explica.
Além da prisão de Iconha, a Polícia Civil já identificou outros suspeitos de envolvimento no esquema. "Dois desses integrantes são aqui do município de Piúma, mais dois de Cachoeiro. Então é uma quadrilha especializada em atuar aqui na parte sul”, enfatiza.
Para quem já teve o prejuízo, o que fica agora é o aprendizado e o cuidado redobrado em transações à distância. “Para evitar qualquer risco, a gente tem que ter mais critérios, então eu espero até que os clientes entendam isso porque nos dias de hoje a gente tem que ter critérios, porque é muita gente querendo tirar vantagens em cima dos outros", enfatiza o empresário.