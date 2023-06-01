“Golpe do link” gera prejuízos de até R$ 40 mil no Sul do ES

Prejuízos de empresários passam de R$ 40 mil Crédito: Luiz Gonçalves

"Eles dizem que estão em outra cidade, em outra localização, e que vão pedir a um funcionário para fazer a retirada do produto. Então o mesmo solicita a venda por meio do link de cartão de crédito, que é uma coisa que não é relativamente tão comum, mas acontece. A gente envia o link, ele faz o pagamento através desse link, consta como aprovada no nosso controle porque, de fato, foi aprovada. Porém esses cartões são clonados" Empresário vítima do golpe - Cargo do Autor

Em 30 dias de investigação, a polícia conseguiu prender um dos suspeitos de estar envolvido no esquema. A prisão foi em Iconha, no dia 26 de maio. O homem foi encontrado descarregando 160 sacos de cimento em um depósito do município. Outros produtos como tintas, argamassas e madeiras também foram encontrados no local.

Investigação aponta que homem preso revendia os materiais coquistados por meio do golpe. Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

De acordo com o delegado David Santana Gomes, que investiga o caso em Piúma, o material também havia sido comprado por meio de um esquema de cartão clonado e seria revendido. “A gente conseguiu apurar que a conduta do indivíduo já era reiterada, já vinha cometendo esse tipo de delito há muito tempo, até mesmo pela quantidade de mercadoria que foi encontrada no depósito dele”, explica.

David Santana Gomes, titular da Delegacia de Piúma. Crédito: TV Gazeta Sul.

Além da prisão de Iconha, a Polícia Civil já identificou outros suspeitos de envolvimento no esquema. "Dois desses integrantes são aqui do município de Piúma, mais dois de Cachoeiro. Então é uma quadrilha especializada em atuar aqui na parte sul”, enfatiza.