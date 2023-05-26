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Um suspeito preso

Quadrilha usa cartão clonado em compras de material de construção no ES

Equipe da Polícia Civil de Piúma flagrou homem descarregando caminhão com 160 sacos de cimento em um depósito em Iconha, no Sul do Espírito Santo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

26 mai 2023 às 11:50

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 11:50

PC desvenda esquema de clonagem de cartão para compra de material de construção Crédito: Divulgação/ Polícia Civil
Um homem foi preso, na quarta-feira (24), suspeito de integrar um esquema de uso de cartão clonado para a compra de materiais de construção em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. O indivíduo, que não teve nome e idade informados, foi surpreendido por policiais civis quando descarregava um caminhão com 160 sacos de cimento em um depósito em Iconha.
O delegado de Polícia de Piúma, David de Santana Gomes, informou que investiga um esquema de compras de materiais de construção, para revenda, com uso de cartão clonado. O caso chegou à corporação após denúncias que partiram de empresas lesadas.

PC desvenda esquema de clonagem de cartão para compra de material de construção

Na delegacia, segundo Gomes, o homem que estava descarregando o material negou o esquema, mas foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada pelo comércio. Após a prisão, explicou o delegado, já apareceram mais duas vítimas do esquema criminoso. Uma delas alegou que o prejuízo chegou a R$ 40 mil.
“A localização exata do depósito foi resultado de campana e acompanhamento do caminhão, da cidade de Piúma até o referido local. No mesmo depósito também foram apreendidos vários outros materiais como tintas, argamassa, madeiras e cerâmicas, totalizando mais de R$ 100 mil em materiais”, explicou.
As investigações continuam e outras prisões relacionadas ao crime do mesmo esquema acontecerão, segundo David de Santana Gomes.

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