Quadrilha usa cartão clonado em compras de material de construção no ES

PC desvenda esquema de clonagem de cartão para compra de material de construção Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

Um homem foi preso, na quarta-feira (24), suspeito de integrar um esquema de uso de cartão clonado para a compra de materiais de construção em Piúma , no Litoral Sul do Espírito Santo. O indivíduo, que não teve nome e idade informados, foi surpreendido por policiais civis quando descarregava um caminhão com 160 sacos de cimento em um depósito em Iconha.

O delegado de Polícia de Piúma, David de Santana Gomes, informou que investiga um esquema de compras de materiais de construção, para revenda, com uso de cartão clonado. O caso chegou à corporação após denúncias que partiram de empresas lesadas.

PC desvenda esquema de clonagem de cartão para compra de material de construção

Na delegacia, segundo Gomes, o homem que estava descarregando o material negou o esquema, mas foi autuado em flagrante pelo crime de receptação qualificada pelo comércio. Após a prisão, explicou o delegado, já apareceram mais duas vítimas do esquema criminoso. Uma delas alegou que o prejuízo chegou a R$ 40 mil.

“A localização exata do depósito foi resultado de campana e acompanhamento do caminhão, da cidade de Piúma até o referido local. No mesmo depósito também foram apreendidos vários outros materiais como tintas, argamassa, madeiras e cerâmicas, totalizando mais de R$ 100 mil em materiais”, explicou.