Garota de 12 anos é atropelada e morre em Carapina, na Serra

O acidente aconteceu na BR-101. A estudante chegou a ser atendida por socorristas do SAMU, mas teve uma parada cardíaca e não sobreviveu

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 8 de julho de 2019 às 01:08

 - Atualizado há 6 anos

Acidente aconteceu na BR 101, em Carapina, na Serra Crédito: Rafael Lourenço / internauta

Uma estudante de 12 anos foi atropelada por um motociclista, de 21 anos, na noite deste domingo (07), em Carapina, na Serra. A menina teve uma parada cardíaca e acabou morrendo no local.

 O acidente aconteceu por volta das 19 horas, na BR-101, próximo à entrada de uma loja de material de construção, e a poucos metros do local de outro trágico acidente que matou três jovens na noite de sábado (6), quando um caminhão carregado de abóboras se chocou com um carro com sete passageiros.

A garota estava com os pais e mais seis crianças. Eles voltavam de um almoço na casa de familiares no bairro Cascata, também na Serra. Os pais resolveram dividir as crianças em grupos para facilitar a travessia. A menina acabou soltando a mão de um deles e saiu correndo na tentativa de chegar a um ponto de ônibus.

O motociclista que atropelou a criança disse que estava a 50km/h e não conseguiu frear. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo.

O Samu e a Polícia Rodoviária Federal foram acionados. Após receber os primeiros-socorros no chão, a menina foi levada para dentro da ambulância, onde continuou recebendo massagem cardíaca, sem sucesso.

Os pais da garota, que não souberam explicar o acidente, desmaiaram e foram atendidos pelos socorristas.

