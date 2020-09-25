Gado é alvo de bandidos no interior de Presidente Kennedy

Carcaças de gado furtado em Presidente Kennedy Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Na localidade de Cancela, no interior de Presidente Kennedy , Litoral Sul do Espírito Santo, os produtores rurais convivem com a insegurança. O gado de diversas propriedades é furtado, segundo as vítimas, com frequência. Há quem já amargou um prejuízo de R$ 60 mil com a ação dos bandidos. Eles pedem a atuação da polícia na zona rural para coibir os crimes.

Um produtor da localidade, que prefere não se identificar, conta que nos últimos três anos têm sido frequentes as situações de bois abatidos para retirada da carne. Segundo ele, o prejuízo maior aconteceu no final do ano passado, quando ele chegou na fazenda e foi avisado pelo caseiro sobre o furto de 20 animais, o que gerou um prejuízo de R$ 60 mil. Aqui isso é frequente. É impressionante. Estamos entregues à própria sorte. Todos os nossos vizinhos foram furtados numa média de 4 vezes cada já, revela.

Na região, o crime não é limitado apenas aos animais. Na propriedade de Ricardo Ferrone, além dos bichos, os furtos de bens materiais também aconteceram. Mesmo com câmeras, a casa foi arrombada inúmeras vezes. É muito difícil trabalhar o mês todo para ter as coisas levadas assim. Já tive bois, porcos furtados, 6 cabeças de uma vez, cabritos, galinha nem se conta, descreve o produtor.

Produtor rural Ricardo Ferrone mostra parede que bandidos quebraram para furtar Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Sul

Ele diz que fez boletim de ocorrência, mas, mesmo assim, não vê policiamento na região. Não moro aqui, mas fico aqui o dia todo. Pedimos às autoridades atuação mais marcante, porque se tiver policiamento, esse prolema acaba, argumenta Ferrone.

RONDAS

Procurada pela reportagem, a Guarda Civil Municipal de Presidente Kennedy disse que faz rondas rurais constantemente e conta com a colaboração da população para denunciar atitudes suspeitas pelo número 153. A orientação é para que as vítimas acionem também a Polícia Militar e façam boletim de ocorrência, para que a Polícia Civil possa investigar os crimes.

Já a Polícia Civil informou que a delegacia do município está com investigações em andamento relacionadas a roubo e furto de gado no município. Os detalhes, porém, não podem ser repassados, para não atrapalhar os trabalhos.