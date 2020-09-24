Bois são mortos e esquartejados no interior de Vargem Alta

Um pecuarista de Vargem Alta levou um susto na manhã do último sábado (19). Quando chegou ao curral para cuidar dos animais, se deparou com dois bois mortos e esquartejados. O crime aconteceu durante a madrugada, dentro da propriedade dele.
O homem, que não quis se identificar, contou que teve um prejuízo de R$ 4 mil. Além da perda financeira, ele conta que foi difícil acreditar no que viu.
Foi no sábado de manhã cedo. Eu tenho essa rotina de ir lá conferir a água, o mineral, ver se o gado tá certinho. Quando eu fui chegando no curral, eu já me deparei com essa situação. Quando cheguei perto, vi só as cabeças, os pés e a barrigada. É um susto né? A pessoa fica desnorteada, olhando ali a situação, disse.
Há 10 anos ele cria gado de corte e nunca havia presenciado uma situação com essa. Para evitar que a situação se repita, ele estuda agora colocar um vigia noturno para fazer rondas na propriedade.
Agora a gente já está providenciando uma ronda para fazer a noite, passar e dar uma olhada certinho. A gente não fica tranquilo, não sabe o que pode acontecer de novo.
Ele espera que isso não aconteça mais, e conta que os outros animais que ainda estão no pasto estão assustados. Eles não vêm mais no curral. Estão em estado de choque, porque foi uma coisa muito forte.
Com informações de Monica Camolesi, da TV Gazeta