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Crueldade

Bois são mortos e esquartejados no interior de Vargem Alta

Pecuarista, que cria gado de corte há 10 anos na região, disse nunca ter visto algo parecido. Prejuízo foi de R$ 4 mil

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 07:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 07:29
Animais foram mortos e esquartejados em propriedade rural de Vargem Alta, no Sul do Estado
Animais foram mortos e esquartejados em propriedade rural de Vargem Alta, no Sul do Estado Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um pecuarista de Vargem Alta levou um susto na manhã do último sábado (19). Quando chegou ao curral para cuidar dos animais, se deparou com dois bois mortos e esquartejados. O crime aconteceu durante a madrugada, dentro da propriedade dele.
O homem, que não quis se identificar, contou que teve um prejuízo de R$ 4 mil. Além da perda financeira, ele conta que foi difícil acreditar no que viu.
Foi no sábado de manhã cedo. Eu tenho essa rotina de ir lá conferir a água, o mineral, ver se o gado tá certinho. Quando eu fui chegando no curral, eu já me deparei com essa situação. Quando cheguei perto, vi só as cabeças, os pés e a barrigada. É um susto né? A pessoa fica desnorteada, olhando ali a situação, disse.

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Há 10 anos ele cria gado de corte e nunca havia presenciado uma situação com essa. Para evitar que a situação se repita, ele estuda agora colocar um vigia noturno para fazer rondas na propriedade.
Agora a gente já está providenciando uma ronda para fazer a noite, passar e dar uma olhada certinho. A gente não fica tranquilo, não sabe o que pode acontecer de novo.
Ele espera que isso não aconteça mais, e conta que os outros animais que ainda estão no pasto estão assustados. Eles não vêm mais no curral. Estão em estado de choque, porque foi uma coisa muito forte.
Com informações de Monica Camolesi, da TV Gazeta

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