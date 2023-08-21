Fumantes do ES consomem mais de 700 mil cigarros piratas por dia

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipec Inteligência a pedido do Fórum Nacional contra a Pirataria e Ilegalidade (FNCP) mostrou que foram consumidos 256 milhões de cigarros ilegais no Espírito Santo em 2022, o equivalente a 701 mil por dia. Isso leva o Estado a ter um prejuízo de R$ 17 milhões na arrecadação do ICMS

Realizada desde 2014 em todo o Brasil, a pesquisa conseguiu chegar a esses índices a partir de entrevistas presenciais realizadas com 9.020 mil fumantes no país com idades entre 18 e 64 anos, residentes em municípios com 20 mil habitantes ou mais, entre setembro de 2022 e janeiro de 2023.

Carga com mais de 3,3 milhões de cigarros contrabandeados apreendidos pela PRF, na Serra Crédito: Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Durante a entrevista, os pesquisadores pediam para ver a marca do cigarro que o entrevistado estava fumando. A partir disso, foi possível constatar quais eram ilegais. Com base nesse movimento estimado do ilegal, a pesquisa fez uma avaliação do percentual relativo ao que seria o ICMS devido.

Segundo o presidente da FNCP, Edson Vismora, é considerado contrabando todo cigarro que entra no Brasil sem autorização, desrespeitando regras de importação e as regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

“A grande maioria vem do Paraguai . Lá tem oito fábricas e, aqui no Brasil, tem 3. Eles produzem 65 bilhões de cigarro por ano e consomem 2,5 bilhões. O restante é todo exportado”, contextualiza Vismora.

A pesquisa mostrou que o mercado ilegal corresponde a 41% de todo o comércio de cigarros no Brasil, sendo que 33% dos produtos contrabandeados vêm de outros países e 8% de empresas instaladas no Brasil, que não pagam impostos.

"Quase metade do mercado é ilegal e não paga imposto. Como não pagam, o preço fica mais baixo e consegue conquistar o mercado brasileiro" Edson Vismora - Presidente da FNCP

Como identificar um cigarro ilegal

O presidente do fórum afirma que um cigarro ilegal pode ser conhecido já pela embalagem, que, na maioria das vezes, apresenta idioma espanhol e nomes com marcas paraguaias. “Não tem nem preocupação de vir em uma embalagem em idioma brasileiro e ainda acaba liderando o mercado”, conta o presidente do fórum.

Outro fator que diferencia o contrabando do produto legal é o preço. Como entram no Brasil sem pagar impostos, o valor final repassado ao consumidor é mais barato.

Quem compra pode até economizar dinheiro, mas pode ter ainda mais prejuízos à saúde, além dos já conhecidos danos provocados pelo produto original. “Ninguém sabe o que está fumando. Já foram identificados cigarros com alto nível de nicotina além do que a Anvisa permite, além de pelos de rato e uma sujidade muito grande”, alerta Vismora.

Your browser does not support the audio element. Fumantes do ES consomem mais de 700 mil cigarros piratas por dia

Apreensões no Estado

De acordo com dados da Receita Federal , os cigarros contrabandeados são encontrados nos portos ou podem ser alvo de operações do órgão, caso haja alguma informação de que os materiais estejam em lojas, galpões ou estradas.

R$ 31 MILHÕES É O VALOR ESTIMADOS DOS CIGARROS APREENDIDOS PELA RECEITA ENTRE 2021 E 2023

Delegado da Alfândega do Porto de Vitória, o auditor-fiscal Douglas Costa Koehler explica que, normalmente, o produto contrabandeado vem do Paraguai e entra no Brasil por via rodoviária.

"O principal prejuízo é para a saúde dos usuários, dada sua má qualidade e falta de controle por órgãos de saúde pública. Como não recolhem nenhum tipo de tributo nem entram no país de forma legal, eles também representam evasão ilegal de divisas e financiamento a atividades ilegais, movimentando um verdadeiro submundo de ilegalidades", analisa.

Delegado da Alfândega do Porto de Vitória, auditor-fiscal Douglas Costa Koehler Crédito: Fernando Madeira

O delegado destaca que, em 2022, não houve nenhum flagrante de cigarros em estradas ou galpões que tenham sido repassados para a Alfândega. Também não houve ocorrências nos portos.

Apreensões nos últimos três anos:

2023: 13.136.740 milhões (656.837 mil maços)

2022: 0

2021: 43.011.660 milhões (2.150.583 milhões de maços)

Além da Alfândega, outro órgão que realiza grandes apreensões de cigarro contrabandeado no Espírito Santo é a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

2023: 25.092.600 milhões

2022: 23.140 mil

2021: 41.500.000 milhões

Segundo a PRF, entre as razões para menor apreensão em 2022, está à alta do dólar, que deixou o comércio ilegal menos vantajoso no ano passado.

Sesp não dispõe de dados