Motorista é preso no ES com 2,5 milhões de cigarros contrabandeados

Cigarros contrabandeados apreendidos em Cariacica Crédito: Reprodução | Polícia Rodoviária Federal

Polícia Rodoviária Federal apreendeu 2,5 milhões de cigarros contrabandeados na madrugada desta quarta-feira (12) em um trecho da BR 101, em Cariacica , com um homem de 34 anos que dirigia um veículo com placas de Contagem, em Minas Gerais. Ele chegou a dizer aos policiais que estava transportando biscoitos, mas não apresentou nota fiscal. Durante a abordagem, foram encontrados os produtos ilegais, que vieram do Paraguai.

A apreensão, que gerou a prisão posteriormente, ocorreu durante fiscalização voltada a veículos de carga na altura do km 290 da BR 101, em Cariacica. A PRF realizou a fiscalização considerando os "constantes roubos na região".

Durante a abordagem ao carro, a PRF verificou que o veículo era conduzido por um homem de 34 anos, morador de Contagem-MG. Ele informou que havia saído de Belo Horizonte-MG e tinha como destino o município de Cariacica. O motorista, então, foi perguntado a respeito da carga que estava levando. Em uma primeira resposta, o indivíduo, que não teve o nome divulgado, afirmou que estava transportando biscoitos.

Cigarros contrabandeados estavam escondidos dentro do veículo Crédito: Reprodução | Polícia Rodoviária Federal

Ao abrirem o compartimento de carga, os policiais encontraram caixas de feiras vazias e empilhadas em duas fileiras, como se servissem de uma cobertura. Atrás das caixas, foram encontrados cigarros do Paraguai. Novamente questionado, ele confessou que tinha conhecimento dos cigarros e que receberia R$ 3.000,00 pelo transporte.

Segundo ele, a carga de cigarros foi recolhida em Belo Horizonte-MG e entregaria em Cariacica. O local não foi detalhado pelo homem. Após a abordagem, a PRF chegou ao número de 2,5 milhões de unidades de cigarro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo pelo crime de "importar ou exportar mercadoria proibida". O motorista foi conduzido, junto ao veículo, até a Delegacia da Polícia Federal de Vila Velha para procedimentos legais cabíveis.