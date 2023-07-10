Carro roubado há quatro anos no Rio é apreendido no ES

Um veículo roubado no Rio de Janeiro em 2019 foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal na BR 101, Serra, na manhã desta segunda-feira (10). O condutor, de 43 anos, foi detido por receptação. O nome dele não foi divulgado.
De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina, uma equipe abordou o motorista que dirigia um veículo Toyota/Corolla, com placas do Rio de Janeiro. Perguntado sobre origem do carro, que estava em nome de outra pessoa, o condutor disse que havia comprado o veículo, e para fechar o negócio, deu em pagamento um GM/Cobalt, no valor de R$ 45 mil, e mais R$ 15 mil em dinheiro.
O homem ainda disse que foi informado que não poderia transferir o Corolla devido à existência de um débito de aproximadamente R$ 20 mil entre licenciamento atrasado e infrações de trânsito. No entanto, agentes da PRF encontraram sinais de adulteração no veículo e constataram que tratava-se de um carro com restrição de roubo desde o dia 17 de junho de 2019, na cidade do Rio de Janeiro.
O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia Regional da Serra. A Polícia Civil informou que ele foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que "não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento". Mais detalhes não foram informados.
Atualização
10/07/2023 - 4:00
Após a publicação da reportagem a Polícia Civil informou qual foi o direcionamento dado ao detido pela PRF. O texto foi atualizado.