Carro roubado há quatro anos no Rio é apreendido no ES

De acordo com a PRF, durante fiscalização de rotina, uma equipe abordou o motorista que dirigia um veículo Toyota/Corolla, com placas do Rio de Janeiro. Perguntado sobre origem do carro, que estava em nome de outra pessoa, o condutor disse que havia comprado o veículo, e para fechar o negócio, deu em pagamento um GM/Cobalt, no valor de R$ 45 mil, e mais R$ 15 mil em dinheiro.