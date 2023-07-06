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Tráfico de armas

PRF apreende no RJ fuzis e pistolas que seriam entregues a facções do ES

Homem de 35 anos foi preso após as armas serem encontradas no veículo e afirmou que iria transportar todo o armamento até Vitória, no Espírito Santo

Publicado em 06 de Julho de 2023 às 10:25

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

06 jul 2023 às 10:25
PRF apreende armas no RJ que seriam entregues no ES
PRF apreende armas no RJ que seriam entregues no ES Crédito: Reprodução | PRF
Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na noite dessa quarta-feira (5), no município de Piraí, no Rio de Janeiro, fuzis, pistolas, carregadores e munições dentro de um carro em que um homem de 35 anos estava. O indivíduo foi preso após as armas serem encontradas no veículo e afirmou que iria transportar todo o armamento até Vitória, no Espírito Santo. A PRF não deu mais detalhes sobre a facção que receberia o material e o nome do suspeito não foi divulgado.
Segundo a PRF, uma equipe abordou um homem que dirigia um Chevrolet Prisma no km 233 da BR 116 (RJ), na altura de Piraí. O carro tinha placas de Vila Velha e, segundo informações apuradas pela corporação, estava sendo guiado pelo suspeito de 35 anos, morador do Rio de Janeiro.
Ao verificar os documentos do veículo e do condutor, a PRF verificou que o homem, que tem registros criminais, não constava como proprietário do carro. Questionado sobre o automóvel, ele não soube informar de quem era. Perguntado sobre a viagem, o condutor disse que estava a passeio em Foz do Iguaçu (Paraná), mas não detalhava sobre o propósito da viagem, locais visitados ou de hospedagem.
Diante das suspeitas, a PRF realizou buscas com cães utilizados para faro de drogas, armas e munições, que indicaram a presença de ilícitos no interior do veículo, mais especificamente no cilindro de gás.
Os policiais encontraram dentro do cilindro de gás:
  • 2 Fuzis 556 ostentando marca Colt
  • 3 Pistolas 9 mm Marca Bersa
  • 1 Pistola 9 mm marca Glock
  • 4 carregadores de 556
  • 8 carregadores de pistola
  • 2 RedDot (mira com ponto vermelho)
  • 1 luneta.
Após o flagrante, o motorista informou que foi até Piraí para buscar armas e que faria uma parada na cidade do Rio de Janeiro, na comunidade da Vila do João. A ideia era monitorar a ação policial e aguardar o momento propícia para seguir viagem até a capital capixaba. O condutor afirmou ainda que receberia após a entrega R$ 10 mil e o veículo utilizado.
O homem de 35 anos, suspeito de crime de tráfico de armas, foi encaminhado junto com o material para a 94º Delegacia de Polícia em Piraí-RJ.

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