Fuga e morte de pet em Cariacica: clínica veterinária não tem alvará

À esquerda, cadela Nala quando estava na clínica; à direita, imagem anterior da família Crédito: Acervo Pessoal

Conforme a administração municipal, as equipes de Vigilância Sanitária, Posturas e Meio Ambiente farão uma inspeção no local, que fica em Campo Grande — a data exata, porém, não foi informada.

Procurada pela reportagem, o diretor de marketing da clínica Vets Help, Bruno Vieira, negou a informação da prefeitura e afirmou que todo o processo de alvará está protocolado junto ao município para os trâmites legais. Sobre mais detalhes, reforçou que só se pronunciará diante da Justiça.

CPI dos Maus-tratos

Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de Maus-tratos contra os Animais está na investigação do caso da cadela Nala. A equipe esteve na clínica na manhã de segunda-feira (4). O dono da clínica, que não teve o nome divulgado, contou que uma veterinária estava responsável pelos animais na noite de sábado, mas, como as circunstâncias da fuga não ficaram bem esclarecidas, a CPI enviou um ofício para que o estabelecimento entregue as imagens de monitoramento internas.

“A cadela Nala estava sob a responsabilidade da clínica e precisamos entender qual foi o erro nesse caso. Nossa equipe verificou que só há uma porta de entrada e saída para a rua. Queremos saber por que a cadela fugiu, que medidas os responsáveis tomaram”, afirma a deputada Janete de Sá, que preside a CPI.

Entenda o caso

A cachorra morreu atropelada às margens da BR 262, em Cariacica, após fugir da clínica veterinária onde havia sido internada para ser tratada de intoxicação alimentar. De acordo com Sâmela de Andrade Celestino, tutora da vira-lata Nala, de 2 anos, o animal foi deixado no local no início da noite de sábado (2) com diarreia, com outra cachorrinha de 3 meses, depois que as duas comeram acidentalmente chocolates — alimento tóxico para cães.

“A clínica que eu sempre levo minhas cachorras estava fechada e decidi deixar nesta que não conhecia. Por volta das 21 horas, liguei para a clínica e a veterinária disse que estava tudo bem. Minutos depois, ela retornou a ligação dizendo que a Nala tinha fugido e precisava de ajuda para procurá-la. Passamos a procurar também e só no início da manhã de domingo a encontramos atropelada, já sem vida”, relata Sâmela.

Segundo a tutora da cachorra, a veterinária responsável alegou que estava sozinha no momento do ocorrido e não conseguiu impedir a fuga. Conforme o boletim de ocorrência registrado por Sâmela na Polícia Civil, ao levar o animal sem vida à clínica, houve uma discussão. De acordo com ela, um homem, que teria se identificado como irmão do proprietário do estabelecimento, estava armado. A tutora disse ter se sentido intimidada e, depois disso, procurou a polícia.

“A responsabilidade é da clínica. Deixei minhas cachorras internadas para serem cuidadas e uma delas morre. O tempo todo o caso foi tratado com descaso. Em nenhum momento, foi me pedido desculpa ou houve comoção. Só disseram que não podiam fazer nada”, desabafa.

O que diz a clínica

Procurada pela reportagem de A Gazeta na segunda-feira (4), a clínica Vets Help disse que se compadece com a fatalidade ocorrida com a fuga do animal da clínica e informou que em momento algum foi de interesse do tutor um diálogo cordial para a eventual situação. "O posicionamento da tutora em relação ao ocorrido foi de causar desordem, depredação ao patrimônio da clínica, além de ameaças à médica veterinária responsável pelo atendimento, imputação inverídica de ter sofrido ameaças pelo irmão do proprietário da clínica e veiculação nas redes sociais de informação distorcida da realidade", informou.

Ainda por meio de nota, a Vets Help afirmou que não se isenta do fato e se solidariza com a dor dos familiares. "Novamente não nos isentamos do fato ocorrido, uma vez que houve a fuga do pet, devido a terceiros deixar a porta do estabelecimento entreaberta, levando-se em consideração que o atendimento se deu em horário de plantão médico. Cabe a nós, neste momento, nos solidarizar com a dor dos familiares e estamos abertos para futuros esclarecimentos, visto que o caso certamente será acompanhado na esfera judicial para devida elucidação dos fatos e apuração das responsabilidades", finalizou a clínica.