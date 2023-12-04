CPI solicita imagens de clínica após cachorra internada fugir e morrer no ES

Cadela Nala quando estava na clínica em Campo Grande, em Cariacica Crédito: Acervo Pessoal

A equipe esteve no local na manhã desta segunda-feira (4). Por telefone, o dono da clínica, que fica em Campo Grande, no mesmo município, disse que uma veterinária estava responsável pelos animais na noite de sábado. Como as circunstâncias da fuga não ficaram bem esclarecidas, a CPI enviou um ofício para que o estabelecimento entregue as imagens de monitoramento internas.

“A cadela Nala estava sob a responsabilidade da clínica e precisamos entender qual foi o erro nesse caso. Nossa equipe verificou que só há uma porta de entrada e saída para a rua. Queremos saber porque a cadela fugiu, que medidas os responsáveis tomaram”, afirma a deputada Janete de Sá, que preside a CPI.

Entenda o caso

Uma cachorra morreu atropelada às margens da BR 262, em Cariacica, após fugir de uma clínica veterinária onde havia sido internada para ser tratada de intoxicação alimentar. De acordo com Sâmela de Andrade Celestino, tutora da vira-lata Nala, de 2 anos, o animal foi deixado no local no início da noite de sábado (2) com diarreia, com outra cachorrinha de 3 meses, depois de as duas terem comido chocolates.

“A clínica que eu sempre levo minhas cachorras estava fechada e decidi deixar nesta que não conhecia. Por volta das 21 horas, liguei para a clínica e a veterinária disse que estava tudo bem. Minutos depois, ela retornou a ligação dizendo que a Nala tinha fugido e precisava de ajuda para procurá-la. Passamos a procurar também e só no início da manhã a encontramos atropelada, já sem vida”, relata Sâmela.

Segundo a tutora da cachorra, a veterinária responsável alegou que estava sozinha no momento do ocorrido e não conseguiu impedir a fuga. Conforme o boletim de ocorrência registrado por Sâmela, ao levar o animal sem vida à clínica, houve uma discussão. De acordo com ela, um homem, que teria se identificado como irmão do proprietário do estabelecimento, estava armado. A tutora disse ter se sentido intimidada e, depois disso, procurou a polícia.

“A responsabilidade é da clínica. Deixei minhas cachorras internadas para serem cuidadas e uma delas morre. O tempo todo o caso foi tratado com descaso. Em nenhum momento, foi me pedido desculpa ou houve comoção. Só disseram que não podiam fazer nada”, desabafa Sâmela.

O que diz a clínica

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a clínica Vets Help afirmou que se compadece com a fatalidade ocorrida com a fuga do animal da clínica e informou que em momento algum foi de interesse do tutor um diálogo cordial para a eventual situação.

"O posicionamento da tutora em relação ao ocorrido foi de causar desordem, depredação ao patrimônio da clínica, além de ameaças a médica veterinária responsável pelo atendimento, imputação inverídica de ter sofrido ameaças pelo irmão do proprietário da clínica e veiculação nas redes sociais de informação distorcida da realidade", disse por meio de nota.

A Clínica Vets Help afirmou que não se isenta do fato e se solidariza com a dor dos familiar. "Novamente não nos isentamos do fato ocorrido, uma vez que houve a fuga do pet, devido a terceiros deixar a porta do estabelecimento entreaberta, levando-se em consideração que o atendimento se deu em horário de plantão médico. Cabe a nós, neste momento, nos solidarizar com a dor dos familiares e estamos abertos para futuros esclarecimentos, visto que o caso certamente será acompanhado na esfera judicial, para devida elucidação dos fatos e apuração das responsabilidades", pontuou a clínica.

Investigação

A Polícia Civil disse que a dona do animal compareceu na manhã de domingo (3), na 4ª Delegacia Regional de Cariacica e registrou um boletim de ocorrência por ameaça. A vítima informou que deixou duas cachorras na clínica para tratamento de intoxicação. Após um desdobramento, uma das cachorras fugiu e foi encontrada atropelada e sem vida nas proximidades da Viação Águia Branca. Ao retornar à clínica, a vítima foi informada pela veterinária que não poderia fazer nada.