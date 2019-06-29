Home
>
Polícia
>
Força-tarefa reduz assassinatos na Serra

Força-tarefa reduz assassinatos na Serra

Ações envolvendo polícias Civil e Militar, prefeitura, MPES e Poder Judiciário, como mais investigações, celeridade dos processos e investimentos em infraestrutura, têm feito os assassinatos no município caírem desde 2017