Foragido, jovem que atropelou vizinhos na Serra tem liberdade negada

Em nota, o advogado Pablo Ramos Laranja afirmou que "a defesa não foi devidamente intimada dessa decisão, o que nos motiva a nos manifestarmos dentro da própria ação no momento oportuno".

Além dele, uma mulher de 50 anos foi atingida, precisou ser socorrida para um hospital, mas recebeu alta, horas depois. Ela caiu perto da calçada e se levantou em seguida. Já a outra vítima permaneceu caída no chão. Com a força do impacto, o para-brisa do automóvel chegou a trincar. Veja: