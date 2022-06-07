Foragido, jovem que atropelou vizinhos na Serra tem liberdade negada

A Justiça negou quatro pedidos feitos pela defesa de Márcio Tyrone Conti de Amorim — jovem de 22 anos procurado pela polícia por atropelar dois vizinhos de forma proposital, no final de março deste ano, na Serra. Na decisão desfavorável, publicada nessa segunda-feira (6), foi negada a liberdade do réu, o sigilo do caso, a alegação de incidente mental e a perícia no carro dirigido por ele no atropelamento.
No documento assinado pela juíza Daniela Pellegrino de Freitas Nemer, da 3ª Vara Criminal da Serra, e disponível no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), constam os requerimentos feitos pelo advogado Pablo Ramos Laranja e as justificativas para os quatro indeferimentos.
- Pedido de liberdade: a juíza afirmou que ficou "expressamente registrado que a motivação do delito e o modo de execução do crime são fatores que evidenciam a periculosidade do réu" e ressaltou que Márcio Tyrone permanece foragido da Justiça, mesmo sabendo que há um mandado de prisão contra ele.
- Incidente de insanidade mental: segundo a magistrada, "os laudos médicos demonstram aparente quadro de ansiedade do acusado que decorrem do crime, informando que o réu tem flashbacks do fato e, por isso, apresenta sintomas de ansiedade".
- Sigilo do processo: o pedido da defesa se baseou nos laudos médicos que atestariam a insanidade mental do réu, mas a juíza argumentou que o Artigo 201 do Código de Processo Penal "visa proteger a vítima com o sigilo, não o agente".
- Realização de perícia no veículo: decisão ressaltou que o crime aconteceu há mais de dois meses, "sendo certo que o decurso do tempo prejudica e inviabiliza este tipo de exame pericial pela equipe da Polícia Civil".
Em nota, o advogado Pablo Ramos Laranja afirmou que "a defesa não foi devidamente intimada dessa decisão, o que nos motiva a nos manifestarmos dentro da própria ação no momento oportuno".
Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou, na tarde desta terça-feira (7), que Márcio Tyrone Conti de Amorim ainda não deu entrada em nenhuma unidade do sistema prisional capixaba.
ATROPELAMENTO APÓS BRIGA POR SOM ALTO: RELEMBRE O CASO
Câmeras de segurança flagraram quando Márcio Tyrone Conti de Amorim, de 22 anos, acelerou o carro e atingiu duas pessoas no bairro Cidade Continental, na Serra. O atropelamento proposital aconteceu no dia 31 de março deste ano e tirou a vida de Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos.
Além dele, uma mulher de 50 anos foi atingida, precisou ser socorrida para um hospital, mas recebeu alta, horas depois. Ela caiu perto da calçada e se levantou em seguida. Já a outra vítima permaneceu caída no chão. Com a força do impacto, o para-brisa do automóvel chegou a trincar. Veja:
Na ocasião, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no bairro para verificar uma denúncia de ameaça e encontrou duas pessoas caídas no chão, em decorrência do atropelamento, e que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro.
"Segundo testemunhas, houve uma discussão entre moradores devido ao som alto vindo de uma casa, onde o autor do atropelamento estava. Em dado momento, ele arrancou com o veículo, atropelou as vítimas e fugiu"
Na última quinta-feira (2), a Polícia Civil afirmou que continua à procura de Márcio Tyrone e que o inquérito policial havia sido recém-concluído pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, que decretou a prisão preventiva do jovem — que passou a ser considerado foragido.
À frente das investigações, o delegado Rodrigo Sandi Mori disse que o suspeito "ocultou provas (incluindo o veículo usado)" e que em nenhum momento se apresentou para justificar ou diminuir as consequências do ato que o profissional classificou como "covarde, desproporcional e desumano".
Foragido, jovem que atropelou vizinhos na Serra tem liberdade negada
Atualização
07/06/2022 - 8:20
Procurado anteriormente pela reportagem, após a publicação desta matéria, o advogado Pablo Ramos Laranja, que faz a defesa de Márcio Tyrone, enviou uma nota dizendo que se manifestará dentro da ação na Justiça. O texto foi atualizado.