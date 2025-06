Mais de 70 dias

Fim da série histórica: Vitória registra dois homicídios em uma semana

Um corpo foi encontrado em Gurigica, no último dia 28, e um jovem foi executado em Santo Antônio, na quarta-feira (4)

Após 71 dias sem homicídios , marco histórico até então, Vitória registrou dois casos de mortes violentas. O mais recente foi o assassinato de um jovem de 20 anos, identificado como Guilherme Penido, executado a tiros em uma escadaria no bairro Santo Antônio, nas proximidades da localidade conhecida como "Volta do Rabaioli", na última quarta-feira (4). >

PF mira mergulhadores do ES que colocavam drogas em cascos de navios

O número de dias sem mortes em Vitória seria maior, já que o último homicídio, até então, havia sido registrado no dia 17 de março. Nesse caso, o assassinato de Santo Antônio é que teria interrompido a série histórica. No entanto, houve uma atualização nos dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp): no dia 28 de maio, o corpo de um homem foi encontrado em Gurigica. O caso havia sido registrado como "morte a esclarecer". >