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Segurança de 39 anos

Filho é preso suspeito de agredir pai idoso dentro de casa na Serra

Apesar de ferido após ser agredido dentro de casa, idoso de 77 anos conseguiu pedir ajuda e foi levado para hospital; segurança de 39 anos, foi autuado pelo crime, em Bairro de Fátima

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 12:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2023 às 12:46
O pai (no canto inferior da imagem) ficou com o braço ensanguentado na Serra
O pai (no canto inferior da imagem) ficou com o braço ensanguentado na Serra Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
Um segurança de 39 anos foi preso suspeito de agredir o próprio pai com um pedaço de madeira dentro da casa do idoso no Bairro de Fátima, na Serra, na tarde de quarta-feira (13). A vítima é um aposentado de 77 anos, que contou à polícia ter sido agredido na cabeça, no peito e na costela. A agressão teria começado após o pai cobrar do filho um dinheiro que ele teria roubado. O agressor foi identificado como Fernando de Aguiar Caloti.
Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra o pai e o filho conversando com a polícia. As imagens mostram que o idoso está com o braço ensanguentado. Apesar de ter sido agredido dentro de casa, a vítima conseguiu pedir ajuda na Avenida José Rato, a principal via do bairro onde mora.
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o aposentado contou para os policiais que foi roubado pelo próprio filho. A cobrança do dinheiro teria motivado o início das agressões.
Um amigo da família relatou à TV Gazeta que o idoso ficou muito machucado e se assustou com a cena. "Ele tomou muita pancada, estava bem machucado. Disse que o filho tomou R$ 5 mil dele, ficou revoltado. É muito triste ver uma cena dessa", disse o homem que preferiu não ser identificado.
O aposentado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da Serra. O hospital foi procurado pela reportagem para informar o estado de saúde do idoso agredido. O texto será atualizado assim que houver um retorno.
Fernando de Aguiar Caloti, de 39 anos, foi preso após ser denunciado pelo pai
Fernando de Aguiar Caloti, de 39 anos, foi preso após ser denunciado pelo pai Crédito: Oliveira Alves
Em nota oficial, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local e constatou que o idoso estava com cortes e ferimentos nas mãos e nos braços, marcas de arranhões e hematomas por todo o corpo. Com a permissão do idoso, os policiais entraram no imóvel e fizeram contato com o indivíduo de 39 anos. O suspeito afirmou aos policiais que o pai é alcoólatra e que teria chegado em casa alterado. Fernando de Aguiar Caloti disse ainda que "tentou defender o pai". O filho da vítima foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional.
Também procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
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