Filho é preso suspeito de agredir pai idoso dentro de casa na Serra

Apesar de ferido após ser agredido dentro de casa, idoso de 77 anos conseguiu pedir ajuda e foi levado para hospital; segurança de 39 anos, foi autuado pelo crime, em Bairro de Fátima

O pai (no canto inferior da imagem) ficou com o braço ensanguentado na Serra. (Reprodução | Videomonitoramento)

Um segurança de 39 anos foi preso suspeito de agredir o próprio pai com um pedaço de madeira dentro da casa do idoso no Bairro de Fátima, na Serra, na tarde de quarta-feira (13). A vítima é um aposentado de 77 anos, que contou à polícia ter sido agredido na cabeça, no peito e na costela. A agressão teria começado após o pai cobrar do filho um dinheiro que ele teria roubado. O agressor foi identificado como Fernando de Aguiar Caloti.

Um vídeo registrado por uma câmera de videomonitoramento mostra o pai e o filho conversando com a polícia. As imagens mostram que o idoso está com o braço ensanguentado. Apesar de ter sido agredido dentro de casa, a vítima conseguiu pedir ajuda na Avenida José Rato, a principal via do bairro onde mora.

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, o aposentado contou para os policiais que foi roubado pelo próprio filho. A cobrança do dinheiro teria motivado o início das agressões.

Um amigo da família relatou à TV Gazeta que o idoso ficou muito machucado e se assustou com a cena. "Ele tomou muita pancada, estava bem machucado. Disse que o filho tomou R$ 5 mil dele, ficou revoltado. É muito triste ver uma cena dessa", disse o homem que preferiu não ser identificado.

O aposentado foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular da Serra. O hospital foi procurado pela reportagem para informar o estado de saúde do idoso agredido. O texto será atualizado assim que houver um retorno.

Fernando de Aguiar Caloti, de 39 anos, foi preso após ser denunciado pelo pai. (Oliveira Alves)

Em nota oficial, a Polícia Militar informou que uma equipe esteve no local e constatou que o idoso estava com cortes e ferimentos nas mãos e nos braços, marcas de arranhões e hematomas por todo o corpo. Com a permissão do idoso, os policiais entraram no imóvel e fizeram contato com o indivíduo de 39 anos. O suspeito afirmou aos policiais que o pai é alcoólatra e que teria chegado em casa alterado. Fernando de Aguiar Caloti disse ainda que "tentou defender o pai". O filho da vítima foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional.

Também procurada, a Polícia Civil informou que o suspeito, conduzido à Delegacia Regional de Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

