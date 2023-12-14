Operação mira quadrilha envolvida em fraudes ao Farmácia Popular no ES

PF cumpre mandado em operação que investiga fraude no Programa Farmácia Popular Crédito: Reprodução | Polícia Federal

Polícia Federal realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira (14), contra uma associação criminosa envolvida em fraudes contra o Programa Farmácia Popular do Brasil, do governo federal. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois investigados: um em Cariacica , na Região Metropolitana do Espírito Santo , e outro em Luziânia, no Estado de Goiás. Uma ordem judicial determinou o bloqueio de bens dos alvos. A corporação informou que o prejuízo calculado é de ao menos R$ 1,15 milhão aos cofres da União.

Conforme a Polícia Federal, os investigados compraram CNPJs de pelo menos quatro drogarias do Espírito Santo, credenciadas no programa, e alteraram os quadros societários, colocando 'laranjas' – nome dado a uma pessoa que oculta a verdadeira identidade de um beneficiário, como um 'testa de ferro'.

O grupo promovia "inserções fictícias de dispensações de medicamentos no sistema". A dispensação de medicamentos é o processo de fornecimento de medicamentos a pacientes, conforme prescrição médica ou orientação de profissionais de saúde.

"Observamos que a farmácias recebiam os valores do Ministério da Saúde e não repassavam os medicamentos. Seria como se fosse uma farmácia fraudulenta. Os receituários eram falsificados, muitos com carimbos de médicos " Arcelino Vieira Damasceno - Diretor do Sistema Penitenciário Federal

Operação da PF investiga fraude contra Farmácia Popular no ES

As ações realizadas nesta quinta-feira (14) ajudam a Polícia Federal a buscar novas fraudes ainda não identificadas e a descapitalizar os investigados da associação criminosa alvo da operação. "A investigação vai continuar para identificarmos todos os envolvidos", disse o Diretor do Sistema Penitenciário Federal.

Os indivíduos alvos da operação responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra a União.