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Prejuízo milionário

Operação mira quadrilha envolvida em fraudes ao Farmácia Popular no ES

Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois investigados: em Cariacica, no Espírito Santo; e em Luziânia, Goiás

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 09:16

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

14 dez 2023 às 09:16
PF cumpre mandado em operação que investiga fraude no Programa Farmácia Popular
PF cumpre mandado em operação que investiga fraude no Programa Farmácia Popular Crédito: Reprodução | Polícia Federal
Polícia Federal realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira (14), contra uma associação criminosa envolvida em fraudes contra o Programa Farmácia Popular do Brasil, do governo federal. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois investigados: um em Cariacica, na Região Metropolitana do Espírito Santo, e outro em Luziânia, no Estado de Goiás. Uma ordem judicial determinou o bloqueio de bens dos alvos. A corporação informou que o prejuízo calculado é de ao menos R$ 1,15 milhão aos cofres da União.
Conforme a Polícia Federal, os investigados compraram CNPJs de pelo menos quatro drogarias do Espírito Santo, credenciadas no programa, e alteraram os quadros societários, colocando 'laranjas' – nome dado a uma pessoa que oculta a verdadeira identidade de um beneficiário, como um 'testa de ferro'.
O grupo promovia "inserções fictícias de dispensações de medicamentos no sistema". A dispensação de medicamentos é o processo de fornecimento de medicamentos a pacientes, conforme prescrição médica ou orientação de profissionais de saúde. 
"Observamos que a farmácias recebiam os valores do Ministério da Saúde e não repassavam os medicamentos. Seria como se fosse uma farmácia fraudulenta. Os receituários eram falsificados, muitos com carimbos de médicos "
Arcelino Vieira Damasceno - Diretor do Sistema Penitenciário Federal

Operação da PF investiga fraude contra Farmácia Popular no ES

As ações realizadas nesta quinta-feira (14) ajudam a Polícia Federal a buscar novas fraudes ainda não identificadas e a descapitalizar os investigados da associação criminosa alvo da operação. "A investigação vai continuar para identificarmos todos os envolvidos", disse o Diretor do Sistema Penitenciário Federal.
Os indivíduos alvos da operação responderão pelos crimes de associação criminosa e estelionato contra a União.

Programa Farmácia Popular do Brasil

O Programa Farmácia Popular foi criado para complementar a disponibilização de medicamentos utilizados na Atenção Primária à Saúde, por meio de parceria com farmácias e drogarias da rede privada.

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