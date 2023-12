Operação mira quadrilha envolvida em fraudes ao Farmácia Popular no ES

Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois investigados: em Cariacica, no Espírito Santo; e em Luziânia, Goiás

A Polícia Federal realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira (14), contra uma associação criminosa envolvida em fraudes contra o Programa Farmácia Popular do Brasil, do governo federal. Segundo a PF, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão nas residências de dois investigados: um em Cariacica, na Região Metropolitana do Espírito Santo, e outro em Luziânia, no Estado de Goiás. Uma ordem judicial determinou o bloqueio de bens dos alvos. A corporação informou que o prejuízo calculado é de ao menos R$ 1,15 milhão aos cofres da União.