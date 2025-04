Um dia após ser solto

Filho é preso de novo ao desafiar Justiça e invadir casa da mãe em Vila Velha

Homem de 34 anos estava impedido pela Justiça de manter contato ou se aproximar da mulher, mas não cumpriu o determinado, invadiu a residência da mãe, na Barra do Jucu, e quebrou vários objetos

Um dia após ser solto, um homem de 34 anos foi preso novamente após descumprir a determinação da Justiça, de não se aproximar da mãe, e quebrar vários objetos na casa dela no bairro Barra do Jucu, em Vila Velha. A mulher precisou se esconder no banheiro, enquanto aguardava a chegada da polícia, por medo do filho.

Tudo começou no último dia 19, quando o homem, que é usuário de drogas, invadiu a casa da mãe querendo dinheiro e quebrou vários objetos. Na ocasião, ele foi autuado pelo crime de dano. No dia 21, o suspeito passou por audiência de custódia e foi liberado, sem fiança, mas precisava cumprir algumas medidas cautelares. Uma delas era a proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima, e manter uma distância mínima de 500 metros dela.

Apesar disso, o homem não obedeceu à Justiça. Na última terça-feira (22), ele invadiu novamente a casa da mãe e começou a quebrar vários objetos. Ela precisou se esconder dentro do banheiro. A Polícia Militar foi acionada e, quando os agentes chegaram, ouviram os gritos da mulher.

Os militares entraram na casa e conseguiram prender o suspeito. O homem de 34 anos foi algemado e colocado dentro da viatura, mas não desistiu: segundo o boletim de ocorrência, o suspeito começou a tentar se enforcar com a algema. Os policiais abriram o compartimento da viatura, momento em que o criminoso correu.

Houve uma perseguição e um dos policiais chegou a disparar. O homem se escondeu em um quintal, mas foi capturado e levado para a delegacia. Lá, segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por descumprimento de medida protetiva e ameaça qualificada, ambos na forma da Lei Maria da Penha. O indivíduo foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). O nome dele não está sendo divulgado para preservar a identidade da vítima, considerando o parentesco entre eles.

