Ferro-velho é interditado após operação em Vila Velha

No local, a Operação Peça Legal encontrou peças de automóveis com restrição de furto ou roubo e itens com sinais identificadores adulterados; o espaço também funcionava sem autorização

Lucas Gaviorno Estagiário / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2025 às 17:12

Um ferro-velho foi interditado após irregularidades terem sido encontradas durante uma fiscalização realizada durante a Operação Peça Legal, deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), nesta terça-feira (15), no bairro Cobilândia, em Vila Velha, no Espírito Santo. >

No local, foram encontradas peças de automóveis com restrição de furto ou roubo e itens com sinais identificadores adulterados. O espaço também funcionava sem o Registro de Autorização e Funcionamento (RAF), regra prevista na Lei Estadual n.º 10.031/2013, e, por isso, o proprietário, de 35 anos, foi notificado administrativamente.>

A ação, que também contou com o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) e a Prefeitura Municipal de Vila Velha, aconteceu após investigações realizadas pela DFRV. O chefe da Divisão Especializada de Furto e Roubo de Veículos (DFRV), delegado Marcos Aurélio Oliveira, informou que essas operações auxiliam no combate aos crimes de receptação de veículos, e que elas serão intensificadas. >

"Operações como essa têm o objetivo de combater a receptação de veículos automotores e coibir o funcionamento de estabelecimentos clandestinos que ferem o princípio da livre concorrência, prejudicando comércios legalizados que cumprem suas obrigações tributárias. Essas operações continuarão sendo intensificadas", disse.>

A Polícia Civil informou que o dono do ferro-velho foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada, adulteração veicular e exercício ilegal da profissão. Após os procedimentos legais, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.>

