Faxineira é espancada e denuncia sequestro em forró na Serra

Vítima disse que foi levada por desconhecido e ficou em cárcere privado, das 4h às 17h, dentro de um galpão; ela conseguiu escapar e pediu ajuda na rua

Uma faxineira de 47 anos foi resgatada pela Polícia Militar com sinais de espancamento no Bairro das Laranjeiras, na Serra. A PM disse que a mulher foi encontrada, na quinta-feira (27), muito ferida e com hematomas graves, e levada a um hospital no município. Ela denunciou que foi sequestrada e mantida em cárcere dentro de um galpão, onde teria sido brutalmente agredida e ameaçada de morte.

A Polícia Militar informou que foi acionada no final da tarde de quinta-feira, por meio do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes/190), com informações de que uma mulher teria sido mantida em cárcere privado e sofrido agressões físicas. Policiais foram ao local e levaram a vítima para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Em conversa com os militares, a faxineira contou que estava em um forró e um homem desconhecido a levou para um galpão, onde foi amarrada e agredida pelo suspeito. Ela afirmou que havia feito uso de muita bebida alcoólica, e disse que foi mantida em cárcere privado das 4h às 17h, e foi amarrada e espancada com uma barra de ferro durante esse tempo. Por fim, outro indivíduo abriu a porta e disse que iria matá-la. A vítima disse que, neste instante, implorou por sua vida e conseguiu fugir para a rua, onde foi acolhida por uma pessoa e entregue aos cuidados da PM. A Buscas foram realizadas, mas ninguém foi detido.

Os militares, segundo a PM, orientaram que a vítima a comparecesse à Delegacia Regional da Serra após receber alta médica para formalizar a denúncia contra os agressores. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e que, até a publicação desta matéria, nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.

A Polícia Civil destacou que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigada

