'Fato isolado', diz prefeito sobre ataque a tiros em desfile de Guaçuí

Ataque ocorreu em meio ao desfile cívico-militar da cidade Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Ao repórter Matheus Passos, Jauhar contou que, no momento do crime, estava no palanque prestigiando o desfile, que teve início às 8h da manhã, na Avenida Marechal Floriano. Assim que houve o ataque, foi até a sala de videomonitoramento da cidade e, com apoio da Polícia Militar, iniciou o monitoramento dos suspeitos.

“Foi muita correria. As pessoas entraram em pânico até porque nunca viram uma coisa dessas em Guaçuí e eu também não. Trabalhei na PM por 17 anos e nunca vi um fato como esse, É inaceitável, um caso isolado num evento familiar”, disse o prefeito.

Após o monitoramento, os militares conseguiram prender dois dos três envolvidos na tentativa de homicídio.

O crime

Um adolescente de 14 anos foi baleado próximo à prefeitura, durante o desfile cívico-militar, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Um dos suspeitos envolvidos na ação, que seria o autor do disparo, é um adolescente de 16 anos. O outro envolvido apreendido pela polícia também tem 16 anos. Segundo as primeiras informações das autoridades policiais, os envolvidos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e teriam uma rixa.