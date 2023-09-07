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Violência

'Fato isolado', diz prefeito sobre ataque a tiros em desfile de Guaçuí

"As pessoas entraram em pânico até porque nunca viram uma coisa dessas em Guaçuí e eu também não", destacou o gestor municipal
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 set 2023 às 20:03

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 20:03

Desfile do 7 de Setembro em Guaçuí
Ataque ocorreu em meio ao desfile cívico-militar da cidade Crédito: Reprodução |  Leitor A Gazeta
O prefeito de Guaçuí, Marcos Luiz Jauhar, lamentou a tentativa de assassinato contra um adolescente de 14 anos em meio às comemorações do Dia da Independência do Brasil que aconteciam na manhã desta quinta-feira (7) no Centro da cidade. Em entrevista à TV Gazeta Sul, ele classificou o episódio como fato isolado.
Ao repórter Matheus Passos, Jauhar contou que, no momento do crime, estava no palanque prestigiando o desfile, que teve início às 8h da manhã, na Avenida Marechal Floriano. Assim que houve o ataque, foi até a sala de videomonitoramento da cidade e, com apoio da Polícia Militar, iniciou o monitoramento dos suspeitos.
“Foi muita correria. As pessoas entraram em pânico até porque nunca viram uma coisa dessas em Guaçuí e eu também não. Trabalhei na PM por 17 anos e nunca vi um fato como esse, É inaceitável, um caso isolado num evento familiar”, disse o prefeito.
Após o monitoramento, os militares conseguiram prender dois dos três envolvidos na tentativa de homicídio.

O crime

Um adolescente de 14 anos foi baleado próximo à prefeitura, durante o desfile cívico-militar, foi socorrido e encaminhado para um hospital da região. Um dos suspeitos envolvidos na ação, que seria o autor do disparo, é um adolescente de 16 anos. O outro envolvido apreendido pela polícia também tem 16 anos. Segundo as primeiras informações das autoridades policiais, os envolvidos são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e teriam uma rixa.
Segundo a PM, os dois adolescentes apreendidos confessaram a participação no crime. Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil disse que os adolescentes, ambos de 16 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Alegre, onde foram autuados em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificada por meio que possa resultar perigo comum. Eles foram encaminhados ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) da região Sul.

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