Expulso de gangue fez ataque com morte em Terra Vermelha, Vila Velha

Marcos Vinicius Boaventura Azevedo foi preso por ataque com morte em Terra Vermelha Crédito: Polícia Civil

De acordo com o delegado Tarik Souki, titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, após os crimes na região de Terra Vermelha, na última segunda (04) a Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu prender Marcos Vinicius Boaventura Azevedo, o Marcola.

"Marcola era gerente do tráfico existente na Praça de Ulisses Guimarães, em Vila Velha. Mas ele foi expulso por Samuel Rodrigues dos Santos, o Catraca, de 27 anos, que liderava a gangue. Há um mês o Catraca foi preso em São Paulo. Sabendo disso, Marcola resolveu retornar ao local com dois comparsas para tomar o ponto de droga", contou.

OS ATAQUES

Às 19h25, Marcola e os comparsas abordaram Marcos Vinicius Ramalhete de Jesus, de 22 anos, e um amigo dele, na Rua Presidente Castelo Branco. Marcos foi atingido por dois tiros. Ele foi socorrido, mas morreu em um hospital da Grande Vitória. Já o amigo dele, foi atingido de raspão, mas conseguiu fugir correndo. Segundo a polícia, as vítimas tinham envolvimento com o tráfico da região.

Por volta das 21h30, três pessoas foram assassinadas em Morada da Barra. De acordo com a Polícia Civil, um grupo de amigos foi abordado por bandidos em dois carros. O adolescente Pedro Henrique Reis, 14 anos, foi atingido por cinco tiros e morreu no local. Santiago da Silva Oliveira Moraes, 25 anos, Vinícius Mendes da Silva, 27 anos, foram socorridos por moradores e levados para um hospital particular do município, mas não resistiram.

Delegado Tarik Souki, titular da DHPP de Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Marcola foi preso em flagrante na última terça-feira (05) pela manhã, na casa onde morava, em Barramares. Ele nega o crime, mas a polícia não tem dúvidas da autoria devido a investigação, que contou com depoimento de testemunhas. "Ele foi autuado por homicídio e tentativa de homicídio. Ainda estamos apurando o caso de Morada da Barra e não podemos afirmar agora se os dois ataques tem relação. As investigações continuam para apurar esses detalhes e identificar outros criminosos", explicou o delegado.

OPERAÇÃO

A DHPP de Vila Velha realizou, ainda, a operação Tupi, na manhã desta quarta-feira (06), com apoio da Guarda Municipal de Vila Velha. O objetivo era cumprir mandados de busca a apreensão de traficantes e homicidas que atuam nos bairros Aribiri, Glória e Dom João Batista.

Luccas Mendonça Maia Lorenzoni e Kaíque Carvalho Gusmão foram detidos em uma casa na Glória. Luccas ainda tentou fugir pulando do segundo andar da casa, mas foi alcançado. Com eles havia uma pistola calibre 380, uma arma falsa, uma pequena quantidade de cocaína e dinheiro. Eles foram autuados por tráfico de drogas e posse de arma.

Drogas e armas foram apreendidas pela DHPP de Vila Velha Crédito: Elis Carvalho

Thiago Dantas Delai, comparsa de Luccas e Kaíque, foi preso em outra casa na Glória com comprimidos de ecstasy, material para embalar cocaína e balança de precisão. Ele foi autuado por tráfico de drogas.