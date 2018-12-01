Dois homens são baleados em Terra Vermelha

Dois homens de 32 e 16 anos foram baleados na região de Terra Vermelha, na sexta-feira (31), por volta das 22 horas. O primeiro foi baleado com dois tiros no peito e um na coxa direita. Já o segundo foi atingido com um tiro na perna direita, outro no glúteo e o terceiro nas costas.
A Polícia Civil informou apenas, por meio de nota, que o caso foi atendido pelo plantão anterior do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento ninguém foi detido. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
Disse ainda que denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br.