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Crimes

Dois homens são baleados em Terra Vermelha

O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 18:30
Polícia Militar em Terra Vermelha Crédito: Sesp | Divulgação | Arquivo
Dois homens de 32 e 16 anos foram baleados na região de Terra Vermelha, na sexta-feira (31), por volta das 22 horas. O primeiro foi baleado com dois tiros no peito e um na coxa direita. Já o segundo foi atingido com um tiro na perna direita, outro no glúteo e o terceiro nas costas.
A Polícia Civil informou apenas, por meio de nota, que o caso foi atendido pelo plantão anterior do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento ninguém foi detido. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil. Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações.
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Disse ainda que denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque - Denúncia 181 ou pelo www.disquedenuncia181.es.gov.br.

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