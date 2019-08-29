Crime na Serra

Ex-PM acusado de matar esposa e colega na Serra é preso

Crime aconteceu em agosto de 2016, na pracinha de Feu Rosa. Três anos depois, a polícia conseguiu prender o ex-PM José Luiz de Souza

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 18:02 - Atualizado há 6 anos

Rua em Feu Rosa, na Serra, onde crime ocorreu Crédito: Carlos Alberto Silva | Arquivo | GZ

O ex-policial militar José Luiz de Souza, de 54 anos, acusado de ter matado a mulher e um colega de farda em agosto de 2016, no bairro Feu Rosa, na Serra, foi preso nesta quarta-feira (28). Ele foi localizado na Ponta da Fruta, Vila Velha, onde vivia normalmente com uma nova parceira e trabalhava em um bar.

De acordo com a delegada titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), Raffaella Almeida, mesmo após três anos do crime, as investigações foram mantidas até que o serviço de inteligência da Polícia Civil encontrasse o acusado.

“A gente faz um trabalho de monitoramento de todos os alvos da delegacia sistematicamente, após um trabalho intenso de investigação e monitoramento nós localizamos o acusado. Ele foi contido e conseguimos cumprir o mandado de prisão”, afirmou a delegada.

José Luiz foi preso enquanto trabalhava, no bairro Ponta da Fruta em Vila Velha. De acordo com as investigações, o acusado morava no mesmo bairro e levava uma vida aparentemente normal após o crime, inclusive não se preocupou em mudar a aparência, nome ou usar documento falso e já estava em um novo relacionamento.

O crime aconteceu na tarde do dia 11 de agosto de 2016, por volta das 17h30. Moradores da região viram quando José Luiz de Souza — que era policial militar na época —, foi até a praça de Feu Rosa, seguiu em direção ao colega Vitor Paulo Lima, também PM, e atirou contra a cabeça da vítima. Vitor morreu na hora.

Elza Vesper, assassinada em Feu Rosa, na Serra, em agosto de 2016 Crédito: Arquivo da Família

Em seguida, José Luiz foi até a casa onde morava com a esposa, Elza Vesper Wesphal, de 50 anos, e também a matou. Após a ação, o ex-militar fugiu.

Na época, a polícia afirmou que trabalhava com a hipótese do crime ser passional. José Luiz e Elza estavam juntos havia 15 anos. Familiares e vizinhos contaram que o relacionamento do casal era conturbado devido ao ciúme excessivo do ex-PM.

Velório de Elza Vesper, em 2016 Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo | GZ

