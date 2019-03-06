Home
>
Polícia
>
Ex-namorado dá oito facadas em mulher após ficar de tocaia na Serra

Ex-namorado dá oito facadas em mulher após ficar de tocaia na Serra

De acordo com amigos da vítima, no último domingo o casal brigou e a atendente o colocou para fora de casa; com a ação, o agressor a ameaçou de morte