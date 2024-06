Estudante é assaltado na Praia do Canto a caminho da escola

A vítima acionou o Ciodes e um dos suspeitos foi preso cerca de 30 minutos depois. A bicicleta e a mochila do estudante foram recuperadas

Um estudante de 15 anos foi assaltado na Praia do Canto , em Vitória , na manhã desta quarta-feira (5). Ele estava a caminho da escola. Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, o menino seguia de bicicleta pela Ponte Ayrton Senna, no sentido Jardim da Penha, quando foi abordado por dois indivíduos, que também estavam de bicicleta.

Os assaltantes mostraram o cano de uma arma e um deles tomou a bicicleta do estudante, deixando para trás a bicicleta que estava, e a mochila com os pertences pessoais e livros da vítima. Logo depois que eles fugiram, o adolescente acionou o Ciodes-190.

Pouco tempo depois, um dos suspeitos, de 17 anos, foi apreendido com uma arma de brinquedo. “O chamado levou às equipes da Guarda de Vitória a realizar buscas na região. Os operadores da Central de Videomonitoramento também entraram em contato informando por onde indivíduos com as características descritas haviam passado, nos orientando melhor nas buscas. Após cerca de 30 minutos, conseguimos localizar a bicicleta da vítima abandonada e um dos envolvidos”, detalhou o inspetor Fábio Calegari, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).