ES teve aumento de assassinatos durante o carnaval 2020

Carnaval teve 24 homicídios no Espírito Santo Crédito: Divulgação

Veja abaixo a lista das cidades onde houve assassinatos. Aumentou o número de homicídios durante o Carnaval 2020 no Espírito Santo , se comparado ao mesmo período de 2019. Os crimes aconteceram em 14 municípios do Estado, sendo 8 no interior. Na Grande Vitória, Serra e Cariacica foram os que mais registraram mortes violentas.

Os dados da violência foram passados pela Polícia Civil nesta sexta-feira (28), em coletiva de imprensa na Secretaria Estadual da Segurança Pública. De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, de sexta-feira (21) até a última quarta-feira (26) foram registrados 24 homicídios dolosos - quando há intenção de matar. Em 2019, neste mesmo período, foram 15 casos.

Os 24 homicídios aconteceram em 14 municípios, sendo oito no interior. Na Grande Vitória, Serra e Cariacica foram os que mais registraram mortes violentas, cada uma com quatro assassinatos. Destes casos, 15 homicídios foram por arma de fogo, 6 por arma branca e 3 por espancamento. Nenhum feminicídio foi registrado nesse período, segundo a PC.

"Houve redução de roubos e furtos de veículos, pedestres e celulares. Mas teve aumento no número de homicídios. Porém, vale lembrar que o Carnaval de 2019 teve uma grande diminuição nos casos de homicídios comparado ao mesmo período dos anos anteriores, que ficaram sempre na casa de 20 mortes violentas", afirmou Arruda.

Representantes dos órgãos de segurança divulgam dados de ocorrências no Carnaval 2020 Crédito: Elis Carvalho

VEJA OS MUNICÍPIOS QUE REGISTRARAM HOMICÍDIOS

Sooretama - 2

Serra - 4

Cachoeiro de Itapemirim - 1

Ibiraçu - 1

Vitória - 1

Cariacica - 4

Guarapari - 2

Vila Velha - 3

Montanha - 1

Conceição da Barra - 1

São Mateus - 1

Linhares - 1

Barra de São Francisco - 1

Nova Venécia - 1

CARNAVAL TEVE 99 RESGATES E 3 MORTES POR AFOGAMENTO

De acordo o Corpo de Bombeiros, 300 homens atuaram nas praias durante o Carnaval 2020, realizando quase 6 mil abordagens preventivas. Ao todo, 99 pessoas foram resgatadas enquanto se afogavam e 3 morreram. Essas 3 vítimas morreram afogadas, sendo uma na Praia de Jacaraípe, na Serra, uma na Praia de Itaparica, em Vila Velha, e uma na cachoeira de São Roque do Canaã.