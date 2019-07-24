ES: pelo menos menos 5 pessoas foram baleadas em assaltos no último mês

Violência

Só nos últimos dois dias foram dois casos. No fim da noite de segunda-feira (21) um gerente de loja levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo na Rodovia do Contorno, na Serra. Já no início da manhã desta quarta-feira (24), um motorista de aplicativo levou um tiro no peito ao reagir a um assalto em um ponto de ônibus da Serra.

Casos de vítimas baleadas durante assaltos têm assustado quem vive na Grande Vitória. Só nos últimos trinta dias pelo menos cinco pessoas foram alvos ao serem rendidas, segundo levantamento feito a partir das publicações do Gazeta Online. Só nos últimos dois dias foram dois casos. No fim da noite de segunda-feira (21) um gerente de loja levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de roubo na Rodovia do Contorno, na Serra. Já no início da manhã desta quarta-feira (24), um motorista de aplicativo levou um tiro no peito ao reagir a um assalto em um ponto de ônibus da Serra.

SERRA

Na manhã desta quarta-feira (24) um motorista de aplicativo, de 37 anos, foi baleado depois de resistir a um assalto, entre os bairros Laranjeiras Velha e José de Anchieta, na Serra. A vítima foi encaminhada ao Hospital Jayme dos Santos Neves, no mesmo município. De acordo com policiais militares, a vítima estava em um ponto de ônibus quando, por volta das 5h30, o criminoso se aproximou e anunciou o assalto pedindo a bolsa do motorista.

A vítima teria resistido a entregar e foi atingido com um tiro no peito. Um ônibus do Transcol, da linha 591, passou no local logo após a vítima ter sido baleada e o motorista parou para prestar socorro. Dentro do coletivo estava um colega da vítima, que trabalha na mesma empresa de transporte. O ônibus mudou a rota e levou o motorista ferido até a Upa de Carapina. De lá, a vítima foi encaminhada para o Jayme.

A polícia informou que o homem respira com dificuldades, mas não corre risco de morte. A irmã da vítima relatou que o irmão, mesmo ferido, ligou para esposa e contou o que aconteceu. "Meu irmão ligou para esposa e ela nos avisou. Na hora eu senti o medo do meu irmão. Até cheguei a pensar que ele fosse morrer", disse.

A auxiliar administrativa não acredita que o irmão tenha reagido ao assalto. "Ele sempre falou do medo de estar naquela região tão cedo, ali é perigoso. Ele não faria isso. Ele é um homem maravilhoso, não se arriscaria. Pai de dois filhos, bom marido. O que fizeram com ele foi covardia".

A vítima está na sala vermelha do hospital Jayme dos Santos Neves e será encaminhada à UTI. A família relatou que o estado de saúde dele é grave, mas estável.

RODOVIA DO CONTORNO

"Foi um milagre", diz comerciário que prefere não se identificar, sobre o tiro que levou na cabeça numa tentativa de latrocínio que sofreu Crédito: TV Gazeta

Na noite do último domingo (21) um gerente de loja, de 39 anos, levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de latrocínio, na Rodovia do Contorno, na Serra. De acordo com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o comerciário saiu do trabalho, em um shopping localizado em Cariacica, por volta das 23 horas, e seguia para a casa de carro.

Quando passava pela rodovia, ele foi fechado por um outro veículo no trânsito. A polícia não soube especificar quantos criminosos estavam no segundo carro. Na primeira tentativa de abordagem, o comerciário conseguiu desviar, mas na segunda tentativa os criminosos atiraram duas vezes na direção dele. Um dos disparos atravessou os vidros e atingiu a cabeça do motorista. Em seguida, os bandidos fugiram e ainda não foram localizados.

Mesmo ferido, o gerente de loja conseguiu dirigir até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica. Depois, ele foi transferido ao Hospital São Lucas, em Vitória. Segundo os investigadores, a bala ficou alojada na cabeça do comerciário, mas não atravessou o crânio. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial.

MARATAÍZES

Um casal teve o carro levado por bandidos na manhã do dia 07 de julho, em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Antes de fugirem, um dos assaltantes, que estava armado, atirou e atingiu as costas do motorista.

Segundo a Polícia Militar, o casal deu carona a três homens no centro. Nas proximidades de um posto na Avenida Atlântica, o motorista parou para ir ao banheiro. Um dos homens anunciou o assalto e levou o carro da vítima - um Fiat Palio.

Um dos bandidos teria atirado várias vezes contra o homem e um dos tiros atingiu as costas da vítima, que foi encaminhado apor uma ambulância municipal ao Hospital Evangélico, em Itapemirim. O veículo e os suspeitos não foram localizados pela Polícia Militar até o momento.

VILA VELHA

Homem baleado em Jardim Marilândia, Vila Velha, é socorrido pelo Samu para o hospital São Lucas Crédito: Vitor Jubini

Um homem de 33 anos foi baleado após reagir a uma tentativa de assalto na manhã do dia 04 de julho, em Jardim Marilândia, Vila Velha. O crime aconteceu após a vítima sair de um bar da região, por volta das 6h30. De acordo com a Polícia Militar, o homem estava em um bar do bairro momentos antes de ser abordado. Ele saiu do estabelecimento por volta das 6h30 em uma moto, que não teve modelo revelado pela polícia. Testemunhas contam que a vítima foi abordada por dois bandidos na Avenida Primeira, em Jardim Marilândia.

Os criminosos anunciaram o assalto e exigiram que o homem entregasse a moto, mas ele reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com os assaltantes. A vítima levou coronhadas na cabeça e foi baleada nas pernas e na cintura. Os assaltantes conseguiram fugir levando a moto e ainda não foram localizados. O baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). De acordo com a polícia, até o momento, a autoria e motivação são desconhecidas.

NOVA CARAPINA II

Homem foi baleado numa tentativa de assalto em Nova carapina 2 Crédito: Bernardo Coutinho

Há exatos um mês um operador de máquinas, de 20 anos, foi agredido e baleado durante uma tentativa de assalto no bairro Nova Carapina II, na Serra, no dia 24 de junho. Os dois bandidos que cometeram o crime estavam armados e chegaram de moto ao local.

De acordo com a Polícia Militar, era por volta das 5 horas quando as vítimas estavam aguardando ônibus em um ponto na Rua Patos de Minas. A PM não informou quantas pessoas estavam no local. Os criminosos se aproximaram em uma moto modelo Honda Bros, de cor branca. Um deles estava com um capacete branco e outro com o capacete preto.

Os bandidos exigiram que a vítima entregasse o fone de ouvido e o celular. Nervoso com a situação, o operador de máquinas contou à polícia que não conseguiu entregar os objetos imediatamente como exigido. Foi quando um dos criminosos não gostou da reação e agrediu a vítima com uma coronhada na testa.

Nesse momento, segundo a vítima, o carregador da arma do assaltante caiu. Foi quando o operador de máquinas reagiu e entrou em luta corporal com o criminoso. Enquanto eles lutavam, o bandido conseguiu atirar na perna direita do jovem, na região da canela. Logo depois, os dois assaltantes recolheram o carregador do chão e fugiram sem levar os pertences da vítima baleada.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local. Lá encontrou duas munições de pistola calibre .40. Depois a PM encaminhou a vítima ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde, segundo os policiais, o homem foi atendido em estado estável.

