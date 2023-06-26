ES é 3° Estado do Brasil com mais prisões na imigração dos EUA

Cidade de Mantenópolis, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução/Facebook/Prefeitura de Mantenópolis

Questionada, a PF não informou o número total e nem se todas as prisões aconteceram devido à apresentação de documentação falsa ou por outras irregularidades, como tentativa de entrada ilegal, permanência nos Estados Unidos sem permissão ou ainda por terem cometido crime em território americano.

Municípios com mais prisões na imigração americana:

Mantenópolis - Noroeste do ES

Serra - Grande Vitória

Vila Velha - Grande Vitória

Alto Rio Novo - Noroeste do ES

Barra de São Francisco - Noroeste do ES

Costureira presa por falsificar documentos para obtenção de visto

Nesta quinta-feira (22), uma costureira de 47 anos foi presa em uma casa, na Serra, Grande Vitória, suspeita de falsificar documentos para melhorar os perfis dos migrantes e ajudá-los na obtenção do visto americano.

"Eram falsificados documentos como declarações de Imposto de Renda, declarações escolares, holerites (contracheques) e extratos bancários", disse Eugênio Ricas, superintendente da PF no Espírito Santo.

Segundo a PF, os valores cobrados pela mulher para a montagem dos documentos falsos variam entre R$ 3 e R$ 5 mil. A prisão aconteceu durante a Operação Visa, que cumpriu o mandado de prisão e um mandado de busca no mesmo imóvel e teve o objetivo de reprimir o crime de migração ilegal para os Estados Unidos mediante fraude na emissão do visto norte-americano.

Investigações

As investigações começaram depois que policiais federais identificaram que pelo menos oito pessoas apresentaram documentos falsos no Consulado Norte-americano no Rio de Janeiro para a obtenção de visto.

Os suspeitos investigados podem responder pelo crime de migração ilegal. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.