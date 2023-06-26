ES é 3° Estado do Brasil com mais prisões na imigração dos EUA

O Espírito Santo ocupa a terceira posição no ranking de estados do Brasil com maior número de pessoas presas pelas autoridades migratórias dos Estados Unidos. De acordo com a Polícia Federal, o Estado capixaba fica atrás somente de Minas Gerais e de Rondônia. Os presos capixabas são, principalmente, da cidade de Mantenópolis, na Região Noroeste do estado.
Questionada, a PF não informou o número total e nem se todas as prisões aconteceram devido à apresentação de documentação falsa ou por outras irregularidades, como tentativa de entrada ilegal, permanência nos Estados Unidos sem permissão ou ainda por terem cometido crime em território americano.
Municípios com mais prisões na imigração americana:
- Mantenópolis - Noroeste do ES
- Serra - Grande Vitória
- Vila Velha - Grande Vitória
- Alto Rio Novo - Noroeste do ES
- Barra de São Francisco - Noroeste do ES
Costureira presa por falsificar documentos para obtenção de visto
Nesta quinta-feira (22), uma costureira de 47 anos foi presa em uma casa, na Serra, Grande Vitória, suspeita de falsificar documentos para melhorar os perfis dos migrantes e ajudá-los na obtenção do visto americano.
"Eram falsificados documentos como declarações de Imposto de Renda, declarações escolares, holerites (contracheques) e extratos bancários", disse Eugênio Ricas, superintendente da PF no Espírito Santo.
Segundo a PF, os valores cobrados pela mulher para a montagem dos documentos falsos variam entre R$ 3 e R$ 5 mil. A prisão aconteceu durante a Operação Visa, que cumpriu o mandado de prisão e um mandado de busca no mesmo imóvel e teve o objetivo de reprimir o crime de migração ilegal para os Estados Unidos mediante fraude na emissão do visto norte-americano.
Investigações
As investigações começaram depois que policiais federais identificaram que pelo menos oito pessoas apresentaram documentos falsos no Consulado Norte-americano no Rio de Janeiro para a obtenção de visto.
Os suspeitos investigados podem responder pelo crime de migração ilegal. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.
*Com informações do g1 ES