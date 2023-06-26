Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

ES é 3° Estado do Brasil com mais prisões na imigração dos EUA

Entre as cidades capixabas com mais presos nos Estados Unidos, três delas estão no Noroeste: Mantenópolis, Alto Rio Novo e Barra de São Francisco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2023 às 11:46

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 11:46

Cidade de Mantenópolis
Cidade de Mantenópolis, no Noroeste do ES Crédito: Reprodução/Facebook/Prefeitura de Mantenópolis
O Espírito Santo ocupa a terceira posição no ranking de estados do Brasil com maior número de pessoas presas pelas autoridades migratórias dos Estados Unidos. De acordo com a Polícia Federal, o Estado capixaba fica atrás somente de Minas Gerais e de Rondônia. Os presos capixabas são, principalmente, da cidade de Mantenópolis, na Região Noroeste do estado.
Questionada, a PF não informou o número total e nem se todas as prisões aconteceram devido à apresentação de documentação falsa ou por outras irregularidades, como tentativa de entrada ilegal, permanência nos Estados Unidos sem permissão ou ainda por terem cometido crime em território americano.
Municípios com mais prisões na imigração americana:
  • Mantenópolis - Noroeste do ES
  • Serra - Grande Vitória
  • Vila Velha - Grande Vitória
  • Alto Rio Novo - Noroeste do ES
  • Barra de São Francisco - Noroeste do ES

Costureira presa por falsificar documentos para obtenção de visto

Nesta quinta-feira (22), uma costureira de 47 anos foi presa em uma casa, na Serra, Grande Vitória, suspeita de falsificar documentos para melhorar os perfis dos migrantes e ajudá-los na obtenção do visto americano.
"Eram falsificados documentos como declarações de Imposto de Renda, declarações escolares, holerites (contracheques) e extratos bancários", disse Eugênio Ricas, superintendente da PF no Espírito Santo.
Segundo a PF, os valores cobrados pela mulher para a montagem dos documentos falsos variam entre R$ 3 e R$ 5 mil. A prisão aconteceu durante a Operação Visa, que cumpriu o mandado de prisão e um mandado de busca no mesmo imóvel e teve o objetivo de reprimir o crime de migração ilegal para os Estados Unidos mediante fraude na emissão do visto norte-americano.

Investigações

As investigações começaram depois que policiais federais identificaram que pelo menos oito pessoas apresentaram documentos falsos no Consulado Norte-americano no Rio de Janeiro para a obtenção de visto.
Os suspeitos investigados podem responder pelo crime de migração ilegal. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão.
*Com informações do g1 ES

Veja Também

Incêndio atinge casa e imóvel fica destruído em Cachoeiro

Polícia vai investigar morte por espancamento que levou a tiros em Vitória

Procissão marítima deve ter protesto por pesca proibida na Baía de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Minas Gerais Serra Vila Velha Barra de São Francisco Mantenópolis Alto Rio Novo Polícia Federal Rondônia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados