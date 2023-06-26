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Prejuízo

Incêndio atinge casa e imóvel fica destruído em Cachoeiro

Fato ocorreu na tarde de domingo (25), no bairro Valão; segundo os Bombeiros, ninguém se feriu e ainda não há informações sobre o que causou as chamas
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

26 jun 2023 às 10:31

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 10:31

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde de domingo (25) O imóvel ficou destruído após as chamas. Ninguém se feriu.
O Corpo de Bombeiros informou, por nota, que ao chegar ao local, a equipe se deparou com chamas em todos os cômodos da casa, que atingiam o teto da residência. Nas buscas, a equipe não encontrou nenhuma vítima e o morador da residência apareceu depois, dizendo que já havia saído do imóvel quando as chamas começaram.
A equipe prosseguiu no combate, apagando os focos de incêndio que se encontravam no carro e em três cômodos da casa, em colchão, pilhas de roupas, livros, eletrodomésticos e móveis. Após o combate, foi feito o rescaldo, isolamento da edificação e foi acionada a Defesa Civil municipal para tomar as devidas providências quanto à interdição do imóvel. As causas não foram informadas.

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