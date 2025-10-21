Inusitado

Erro de GPS leva dupla com moto roubada até a Academia de PM em Cariacica

Um jovem acabou preso e um adolescente detido após entrarem, sem perceber, em área militar. Caso levou à prisão de um terceiro suspeito, em Graúna, com drogas, arma e munições

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:19

Material apreendido em Graúna, Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um erro de GPS acabou resultando em duas prisões e na apreensão de um adolescente. Dois suspeitos — um adolescente de 17 anos e um jovem de 22 — entraram com uma moto roubada justamente na Academia de Polícia Militar, em Tucum, Cariacica. O episódio inusitado levou os militares a uma nova descoberta: no bairro Graúna, também em Cariacica, eles prenderam Yuri Fernandes Viana, de 29 anos, foragido do sistema prisional, com drogas, arma e munições. O caso aconteceu na segunda-feira (20).

Tudo começou quando os dois jovens subiram a alameda da academia e pararam próximos a um ponto sem fluxo de alunos, aparentando estar perdidos. Segundo a PM, um policial foi até eles, deu voz de abordagem e determinou que o condutor, identificado como Davi Lucas da Silva, de 22 anos, descesse da moto. Com o adolescente, foi encontrado R$ 120.

Durante a verificação, outro militar percebeu a movimentação e consultou os dados do veículo. Foi então que descobriu que o chassi pertencia a uma Honda CG com restrição de furto/roubo registrada na Serra, em setembro de 2024.

Moto apreendida após jovens entrarem na Academia de Polícia Militar, em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Questionados sobre o motivo de terem entrado na área militar com uma moto roubada, o adolescente contou que ambos eram de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, e que haviam ido a Cariacica receber um material de um homem. Segundo ele, os dois seguiram a localização indicada pelo GPS, que os levou às dependências da Academia de Polícia Militar. O menor também informou que estavam em negociação de drogas (haxixe) com um indivíduo conhecido como “Pardal”.

O menor apontou o endereço onde encontraria “Pardal”, no bairro Graúna, em Cariacica. Os militares seguiram até o local indicado e avistaram um homem com as mesmas características, segurando uma sacola.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito jogou a sacola em uma escadaria, que depois foi constatado ser haxixe, quebrou o celular que portava e tentou fugir, entrando em uma casa. Ele acabou alcançado e detido. O jovem foi identificado como Yuri Fernandes Viana, foragido do sistema prisional.

Da escadaria, os policiais conseguiram visualizar, através da janela, uma arma de fogo e dois carregadores sobre uma mesa. Eles entraram na residência e, na cozinha, encontraram uma arma de fabricação semi-industrial, dois carregadores, 50 munições de calibres diferentes, um pacote de pinos vazios e um invólucro de plástico usado para embalar drogas.

Yuri afirmou aos militares que entregaria a droga aos dois suspeitos em troca de dinheiro para pagar despesas pessoais. Disse ainda que mantinha a arma para autoproteção.

Os três foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos de 22 e 29 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, adulteração veicular, ambos os crimes cumulativamente. O adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Após o responsável assumir o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público, quando solicitado, ele foi reintegrado à família.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Yuri têm passagens pelo sistema prisional a partir de abril de 2017 por tráfico de drogas. Ele é considerado evadido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde agosto de 2024, quando não retornou para a unidade após atividade laboral.

