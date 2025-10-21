Home
Erro de GPS leva dupla com moto roubada até a Academia de PM em Cariacica

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 11:19

Material apreendido em Graúna, Cariacica
Material apreendido em Graúna, Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um erro de GPS acabou resultando em duas prisões e na apreensão de um adolescente. Dois suspeitos — um adolescente de 17 anos e um jovem de 22 — entraram com uma moto roubada justamente na Academia de Polícia Militar, em Tucum, Cariacica. O episódio inusitado levou os militares a uma nova descoberta: no bairro Graúna, também em Cariacica, eles prenderam Yuri Fernandes Viana, de 29 anos, foragido do sistema prisional, com drogas, arma e munições. O caso aconteceu na segunda-feira (20).

Tudo começou quando os dois jovens subiram a alameda da academia e pararam próximos a um ponto sem fluxo de alunos, aparentando estar perdidos. Segundo a PM, um policial foi até eles, deu voz de abordagem e determinou que o condutor, identificado como Davi Lucas da Silva, de 22 anos, descesse da moto. Com o adolescente, foi encontrado R$ 120. 

Durante a verificação, outro militar percebeu a movimentação e consultou os dados do veículo. Foi então que descobriu que o chassi pertencia a uma Honda CG com restrição de furto/roubo registrada na Serra, em setembro de 2024.

Moto apreendida após jovens entrarem na Academia de Polícia Militar, em Cariacica
Moto apreendida após jovens entrarem na Academia de Polícia Militar, em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Questionados sobre o motivo de terem entrado na área militar com uma moto roubada, o adolescente contou que ambos eram de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, e que haviam ido a Cariacica receber um material de um homem. Segundo ele, os dois seguiram a localização indicada pelo GPS, que os levou às dependências da Academia de Polícia Militar. O menor também informou que estavam em negociação de drogas (haxixe) com um indivíduo conhecido como “Pardal”.

O menor apontou o endereço onde encontraria “Pardal”, no bairro Graúna, em Cariacica. Os militares seguiram até o local indicado e avistaram um homem com as mesmas características, segurando uma sacola.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito jogou a sacola em uma escadaria, que depois foi constatado ser haxixe, quebrou o celular que portava e tentou fugir, entrando em uma casa. Ele acabou alcançado e detido. O jovem foi identificado como Yuri Fernandes Viana, foragido do sistema prisional.

Da escadaria, os policiais conseguiram visualizar, através da janela, uma arma de fogo e dois carregadores sobre uma mesa. Eles entraram na residência e, na cozinha, encontraram uma arma de fabricação semi-industrial, dois carregadores, 50 munições de calibres diferentes, um pacote de pinos vazios e um invólucro de plástico usado para embalar drogas.

Yuri afirmou aos militares que entregaria a droga aos dois suspeitos em troca de dinheiro para pagar despesas pessoais. Disse ainda que mantinha a arma para autoproteção.

Os três foram encaminhados à Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). Segundo a Polícia Civil, os suspeitos de 22 e 29 anos, foram autuados em flagrante pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, adulteração veicular, ambos os crimes cumulativamente. O adolescente, de 17 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Após o responsável assumir o compromisso de apresentá-lo ao Ministério Público, quando solicitado, ele foi reintegrado à família.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Yuri têm passagens pelo sistema prisional a partir de abril de 2017 por tráfico de drogas. Ele é considerado evadido da Penitenciária Agrícola do Espírito Santo desde agosto de 2024, quando não retornou para a unidade após atividade laboral.

