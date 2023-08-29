Crime gravado

'Entrega o celular ou mato bebê', disse ladrão para vítima em Cariacica

Assalto aconteceu em Bela Aurora, na última quinta-feira (24); menino de apenas 11 meses, que estava no colo de prima, foi ameaçado pelo assaltante
Júlia Afonso

29 ago 2023 às 14:46

Cinco dias após ser assaltada com o priminho de 11 meses no colo em Bela AuroraCariacica, a estudante de 17 anos ainda não consegue dormir direito. "Toda vez imagino ele atirando no bebê e acordo assustada", revelou a vítima. Ela contou que, na hora em que desceu da moto, o bandido disse que se ela não passasse o celular, ele iria matar a criança.
O crime aconteceu na última quinta-feira (24). A estudante, que não será identificada por segurança, contou que tinha saído da escola e passado na casa de uma familiar. Ela iria ao supermercado comprar um biscoito e depois seguiria para o trabalho. Como o priminho gosta de passear, ela levou o bebê. 
"Quando estava indo, uma moto foi me fechando e eu meio que esbarrei em um muro. Ele me prensou contra a parede e falou algo, mas na hora não entendi, achei que ele estava pedindo informação. Nisso ele desceu da moto, levantou a camisa e foi quando eu vi a arma. Ele falou que se eu não entregasse o celular, ele mataria o bebê"
X - Adolescente assaltada
Muito assustada, a estudante rapidamente deu o celular para o ladrão. "Minha visão escureceu na hora que ele falou que iria matar o bebê, só pensei em proteger, tirar ele dali. Só queria que ele (o ladrão) fosse embora para eu poder sair dali", relatou. 
Quando os bandidos saíram na moto, a adolescente atravessou a rua correndo e gritando pelos familiares. "Entreguei o bebê para a mãe e caí no chão chorando. Está sendo muito difícil. Além de não conseguir dormir, também não consigo mais sair sozinha", detalhou. 
A vítima registrou o boletim pela internet e o caso está sob investigação da 17º Distrito Policial de Cariacica. A reportagem de A Gazeta pediu detalhes à Polícia Civil, para saber se os suspeitos foram identificados e localizados. Em nota, a corporação respondeu que "o caso segue sob investigação e detalhes não serão divulgados, por enquanto".

