Espírito Santo

Entre acidentes e crimes, 13 pessoas morreram no final de semana no ES

Apenas no sábado, três jovens perderam a vida em uma batida em Carapina, na Serra, e três homens foram encontrados mortos em Pinheiros, no Norte do ES

Publicado em 8 de julho de 2019 às 12:32 - Atualizado há 6 anos

Dois dias e diferentes tragédias. O final de semana no Espírito Santo foi marcado por acidentes e crimes com mortes. Pelo menos 13 pessoas perderam a vida entre sábado (06) e domingo (07).

Um dos casos que mais chamaram a atenção foi a morte de três jovens em um acidente na noite de sábado em Carapina, na Serra. No mesmo dia, três corpos foram encontrados assassinados na zona rural de Pinheiros, Norte do Estado.

A equipe do Gazeta Online recuperou os fatos. Veja abaixo.

SÁBADO (06)

Motociclista morre em acidente na BR 259, em João Neiva

Motociclista morre em acidente na BR 259, em João Neiva Crédito: Internauta

Um motociclista morreu em um acidente com uma carreta na manhã deste sábado (6), na BR 259, que liga Colatina a João Neiva, Norte do Estado. A batida aconteceu no quilômetro seis, próximo ao Trevo de Cavalinho.

Jovem é morta a tiros ao voltar de festa; família suspeita de namorado

Local onde jovem foi morta a tiros ao voltar de uma festa Crédito: Esthefany Mesquita

Uma jovem de 19 anos foi assassinada a tiros na manhã deste sábado (06), depois de uma discussão com um homem, que seria o namorado dela. O crime aconteceu no bairro São José, na região da Grande São Pedro, em Vitória. A família acredita que o namorado seria o autor do crime. De acordo com testemunhas, Michaelle Nascimento Santos voltava de uma festa e, no caminho, discutia com o suspeito, os dois estavam juntos e a pé.

Corpos são encontrados amordaçados em estrada de Pinheiros

Perícia feita em local onde foram encontrados corpos em Pinheiros, Norte do Estado Crédito: Maria Luiza SIlva / TV Gazeta

Três corpos foram encontrados assassinados na manhã deste sábado (7) na zona rural de Pinheiros, Norte do Espírito Santo. As vítimas estavam todas amordaçadas e com as mãos amarradas. Os homens tinham perfurações por arma de fogo na cabeça. Eles foram identificados como Junior Dias Matos, de 25 anos, Vanilso de Souza dos Santos, de 34 anos e Gilvanio Marcos, de 54 anos, que era motorista de Vanilso. Segundo informações da Polícia Militar, até o momento, apenas Junior possuía ligação com o tráfico de drogas e roubos na região. Ele estava foragido e parte da família comandava o tráfico em Pinheiros. Vanilso era empresário e tinha uma empresa em Vila Velha no ramo de produtos de beleza.

Três pessoas morrem em acidente entre carro e caminhão na Serra

Carreta envolvida no acidente ocorrido na BR 101, na Serra, em que três pessoas morreram Crédito: Bira Nobre

Os amigos Rayanne Araújo Pitombo, de 19 anos, Gabriel Macedo, também de 19, e Alexandre Bazilio Ferreira, de 22 anos, seguiam para uma festa, na noite deste sábado (6), quando o carro em que estavam, um Hyundai I30, foi atingido foi uma carreta que transportava uma carga de abóboras. A batida aconteceu na BR 101, na altura do km 270, em Carapina, na Serra. Os três jovens morreram na hora. O motorista da carreta foi preso.

DOMINGO (07)

Jogador de futebol é morto a tiros ao intervir em briga na saída de boate

Pedro Ícaro Nunes, 21 anos, ex-jogador de futebol, morreu durante confusão em boate em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

O jogador de futebol Pedro Ícaro Nunes de Souza, de 21 anos, foi morto a tiros ao intervir em uma briga, na saída de uma boate, em Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha, por volta das 5h de domingo. O irmão mais novo de Pedro viu quando ele foi atingido pelos tiros, tentou socorrê-lo, mas o jogador não resistiu e acabou morrendo nos braços do jovem, de 18 anos.

Pintor é morto com oito tiros por bandido de moto em Vila Velha

O pintor Patrick da Vitória Fonseca foi morto em Vila Velha Crédito: Reprodução/Facebook

Um pintor, de 31 anos, foi executado com oito tiros em Itapoã, Vila Velha, na tarde deste domingo (7). Para a família de Patrick da Vitória Fonseca, ele pode ter sido morto por engano. A vítima foi atingida por oito disparos na região da cabeça e tórax. O criminoso fugiu após os disparos e não foi localizado.

Garota de 12 anos é atropelada e morre em Carapina, na Serra

Menina de 12 anos morreu ao ser atingida por moto na BR 101 Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Uma estudante de 12 anos foi atropelada por um motociclista, de 21 anos, na noite deste domingo (07), em Carapina, na Serra. A menina teve uma parada cardíaca e acabou morrendo no local. O acidente aconteceu por volta das 19 horas, na BR-101, próximo à entrada de uma loja de material de construção, e a poucos metros do local de outro trágico acidente que matou três jovens na noite de sábado (6), quando um caminhão carregado de abóboras se chocou com um carro com sete passageiros.

Motociclista morre após bater em poste em Cachoeiro

Corpo da vítima foi encaminhado para o SML de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação/Sindipol

Um homem de 30 anos morreu após bater de moto contra um poste às margens da BR 393, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na manhã deste domingo (07). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas o motociclista morreu no local.

Jovem de 18 anos morre afogado em rio de Apiacá

null Crédito: Pixabay

Um jovem de 18 anos morreu após mergulhar no Rio Itabapoana, em Apiacá, Sul do Estado, na tarde deste domingo (07). Ele nadava com amigos quando se afogou. Mergulhares do Corpo de Bombeiros localizaram o corpo da vítima no final da tarde.

