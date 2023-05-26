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Veículo foi recuperado

Enfermeira é sequestrada e tem carro roubado em assalto na Serra

Vítima foi obrigada a dirigir por mais de 15 minutos enquanto era ameaçada pelo suspeito; após ser liberada, vítima procurou a polícia e veículo foi encontrado pela Guarda Municipal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2023 às 09:18

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 09:18

Enfermeira é feita de refém em Laranjeiras, na Serra
Enfermeira é feita de refém em Laranjeiras, na Serra Crédito: Pablo Campos
Uma enfermeira viveu momentos de terror ao ser feita refém durante um assalto na tarde desta quinta-feira (25), no bairro Laranjeiras, na Serra. A vítima havia acabado de estacionar o veículo quando foi rendida por um suspeito armado.
O criminoso obrigou a enfermeira a voltar para o carro e a fez dirigir por mais de 15 minutos. Em entrevista, a mulher disse que o suspeito perguntava constantemente se ela tinha conta-corrente no banco e se o veículo tinha seguro.
Ainda dentro do veículo, a enfermeira foi obrigada a desbloquear o celular e a conta do banco e entregar o aparelho ao suspeito, que a ameaçava com uma arma e afirmava, em diversos pontos, que iria liberá-la atrás de um hospital particular. A vítima disse que o homem chegou a dizer que daria um tiro na cabeça dela caso ela gritasse.
Após ser liberada, a enfermeira procurou uma delegacia da Polícia Civil e registrou a ocorrência. O veículo dela foi roubado pelo criminoso, mas acabou encontrado duas horas depois em um estacionamento de um estabelecimento comercial pela Guarda Municipal da Serra.
A Guarda Municipal da Serra afirmou recebeu um alerta sobre um veículo, identificado pelo cerco inteligente de segurança, que estava rodando pela Grande Laranjeiras. Após o alerta, uma guarnição foi enviada para realizar um patrulhamento preventivo, onde teriam encontrado o carro em um supermercado do município.
Segundo a Guarda Municipal, a prática de deixar os veículos roubados em estacionamentos comerciais é constantemente adotada por criminosos, a ação é tomada para tentar dificultar que aquele carro seja encontrado pelos oficiais. O veículo será devolvida para a vítima.
A Polícia Civil informou, por nota, que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), e, até o momento, nenhum suspeito foi detido e o veículo não consta como recuperado.
A Polícia Civil ressalta que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. A PC destaca que anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.
A Polícia Militar afirma que foi acionada pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) pela vítima, que relatou que estava saindo do interior do veículo dela, quando foi abordada por um suspeito armado no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra. 
No momento da ligação, a vítima estava a caminho da delegacia. Buscas foram realizadas pela Polícia Militar, mas nenhum suspeito  foi detido até o momento.
*Com informações do repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta

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