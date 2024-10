Empresário foi morto por boato de que passava informações a traficantes em Vila Velha

Davi Israel Monteiro da Silva, 21 anos, vigiou a chegada de Carlos Alberto Sepulchro, de 56 anos, em uma praça do bairro Guaranhuns para o matá-lo

Um boato resultou na morte de um homem de 56 anos na praça do bairro Guaranhuns , em Vila Velha , no dia 16 de julho deste ano. Carlos Alberto Sepulchro, que era sócio de uma empresa de mármores, levou cinco tiros nas costas e três na cabeça após circular na região que ele levava informações sobre o tráfico atual para traficantes que dominavam a área antigamente.

Por causa disso, o comando do tráfico ordenou o assassinato. O suspeito de executar a vítima é Davi Israel Monteiro da Silva, 21 anos, comandante do tráfico de Guaranhuns. Ele foi preso no sábado (5) perto de onde Carlos foi executado. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil em coletiva de imprensa, nesta segunda-feira (7).