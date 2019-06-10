Home
Dupla se joga no mangue para fugir da polícia em Vitória

Tentaram fugir a nado, mas foram capturados pela Polícia Militar e encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória por suspeita de tráfico de drogas