Dupla pula muro de casa e mata jovem a tiros em Colatina

Segundo a PM, vítima sofreu dez perfurações no corpo e morreu no quintal de casa; suspeitos foram vistos por testemunhas em moto e depois fugiram

Um jovem de 26 anos foi morto com diversos tiros no quintal de casa no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite do último domingo (19). Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima foi identificada como Bruno dos Santos Costa e sofreu dez perfurações no corpo.