Para restaurantes e açougues

Dupla é presa transportando carne de cavalo que seria vendida na Grande Vitória

Segundo a Polícia Civil, homens abateram dois animais em Aracruz, na terça-feira, quando foram detidos; eles já vinham sendo monitorados pela corporação

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:42

Suspeitos foram detidos após matarem dois cavalos em Aracruz Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Dois homens, de 24 e 67 anos, foram presos em Fundão enquanto transportavam 390 quilos de carne de cavalo que seriam distribuídos para açougues, restaurantes e churrasquinhos da Grande Vitória. O flagrante aconteceu no final da tarde de terça-feira (21), durante a Operação Estado Presente, realizada no Norte do Estado. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

Segundo o delegado Leandro Sperandio, da delegacia de Fundão, a dupla vinha sendo monitorada havia 10 dias, pois existia a suspeita de que eles estariam fornecendo carne de cavalo para estabelecimentos localizados em Jacaraípe e Nova Almeida, na Serra, e em alguns bairros de Vila Velha. A Polícia Civil informou que eles foram detidos após matarem dois cavalos na região de Cupido, em Aracruz. No local do abate, policiais encontraram as cabeças e o couro dos animais.

Os suspeitos foram autuados por maus-tratos a animais, crime contra a saúde pública e crime contra o consumidor. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz. A carne apreendida foi descartada pela Vigilância Sanitária, e os estabelecimentos envolvidos seguem sendo monitorados pela Polícia Civil.

