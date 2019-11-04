Dono de agência de modelo acusado de estupro na Grande Vitória Crédito: Reprodução/rede social

Your browser does not support the audio element. Dono de agência acusado de estuprar modelos segue preso em Vila Velha

Há pouco menos de um mês, o empresário e dono da agência de modelo Ego MGTM, Moacir Pereira Júnior, foi preso acusado de estupro após a polícia cumprir um mandado de prisão com aumento de pena por ter vínculo empregatício com as vítimas. Nesta segunda-feira (04), a três dias de completar um mês da detenção, a Secretaria Estadual de Justiça informou que o homem de 31 anos segue detido na Penitenciária Estadual de Vila Velha 5.

Na época, o advogado do acusado, Daniel Leal, informou que tentaria um habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o cliente, na tentativa de ele responder o processo em liberdade. Em contato com a reportagem nesta segunda-feira, a defesa disse que esse passo ainda não ocorreu, mas será dado nos próximos dias.

"A juíza do caso estava querendo adiantar a audiência dele (está prevista para fevereiro de 2020), então estou aguardando um posicionamento em relação a isso. Temos essa expectativa, mas ainda não há um prazo definido. Estamos também finalizando o pedido de habeas corpus, para que possamos impetrar com ele no STJ em breve", disse Daniel Leal.

Desde que Moacir foi detido em Vila Velha, as redes sociais da agência de modelos não foram mais atualizadas. As últimas postagens são datadas do dia 6 de outubro, um dia antes da detenção do empresário.

RELATO

Algumas vítimas conversaram com a reportagem de A Gazeta e relataram os abusos sofridos. A identidade delas não será revelada. Uma modelo, de 22 anos, relatou que tinha 16 anos quando foi vítima de Moacir Junior. Ela contou ainda que foi por meio de rede social que o empresário fez o convite para que ela participasse de um teste de modelo.