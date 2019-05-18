Quase duas crianças são vítimas de abuso sexual por dia no ES

CHARGE Crédito: ARABSON

Em menos de um ano, pelo menos 570 crianças foram vítimas de violência no Espírito Santo. Deste total, 70% são referentes a abusos sexuais. Os dados mostram que, por dia, quase duas crianças e adolescentes foram vítimas de violência entre outubro de 2017 e setembro do ano passado.

Hoje, no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, especialistas alertam para a gravidade do problema. A data foi escolhida pois nesse dia, em 1973, Araceli, uma menina de 8 anos de idade, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada em Vitória.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) não divulgou o número de casos deste ano. Informou, entretanto, que somente nos três primeiros meses de 2019, 11 pessoas foram presas na Grande Vitória pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

A violência sexual pode ocorrer de diversas formas, entre elas: o abuso sexual e a exploração sexual. O primeiro acontece quando uma criança ou adolescente é utilizado para a prática de qualquer ato sexual, presencialmente ou por meio eletrônico. A prática não envolve dinheiro, ocorre geralmente pela utilização de força física, ameaças ou sedução e pode, inclusive, ocorrer dentro da família.

Por outro lado, a exploração sexual ocorre quando crianças e adolescentes são utilizados para fins sexuais com a obtenção de lucro. Entre suas formas estão a prostituição, a pornografia, o tráfico e o turismo com motivação sexual.

DENÚNCIA

De acordo com o delegado titular pela delegacia, Diego Aleluia Barcelos, as pessoas estão mais encorajadas a denunciar esses crimes. Isso, segundo ele, se deve a casos de grande repercussão e, também, a campanhas educativas: “Com o passar do tempo, a sociedade está mais consciente e sensibilizada sobre a importância de denunciar a suspeita de crimes deste tipo”.

O delegado lembrou que a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa que suspeite de crime sexual contra uma criança. Isso pode ser feito em qualquer delegacia, mas ele orienta que, se possível, o denunciante procure a sede da DPCA, em Santa Luzia, Vitória.

“Os boletins de outras delegacias chegam aqui. Então, para evitar esse caminho, a pessoa pode vir direto à DPCA”, explica. Também é possível ligar para o número 181 do disque-denúncia.

SINAIS

A psicóloga Cláudia de Sales Nery destaca que adultos que convivem com crianças devem atentos aos sinais que elas dão, como estarem muito quietas e se queixarem sobre dores nas partes íntimas. Constatando isso, é preciso procurar a polícia.

“Pais e responsáveis devem observar os sinais das crianças. Na escola também pode-se perceber os sinais e os educadores devem acionar o Conselho Tutelar. É muito importante que estes casos sejam reportados”, afirma.

O também psicólogo Angelo Moreira Arruda alerta sobre o impacto de um crime como este na vida da criança. “As consequências de um abuso sexual podem ser imensas, repercutindo no desenvolvimento físico e psicológico das vítimas. A extensão das consequências pode variar de acordo com a faixa etária que ocorreu o abuso”, finaliza.

RELEMBRE

A Data

O dia 18 de maio foi escolhido para o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes pois nessa data, em 1973, Araceli, de 8 anos de idade, foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada em Vitória

Caso Araceli

No dia 18 de maio de 1973, a menina Araceli Cabrera Crespo desapareceu. Dias depois, ela foi encontrada morta com indícios de overdose e estupro. O corpo estava carbonizado. Mais de 40 anos depois do crime, ninguém foi preso.

Acusados

Os suspeitos de cometerem o crime são membros de tradicionais e influentes famílias do Espírito Santo: Dante de Barros Michelini; Dante de Brito Michelini (pai de Dantinho) e Paulo Constanteen Helal

Julgamento

Em 1980, o juiz responsável pelo caso, Hilton Silly, definiu a sentença: Paulo Helal e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. Depois os acusados foram absolvidos por falta de provas.

PAIS DEVEM ALERTAR FILHOS DESDE CEDO

O texto aprovado diz que não sofrerá punição, como ter as contas rejeitadas, o partido que tiver usado estes recursos para financiar campanha de candidatas mulheres até as eleições de 2018.

TIRA DÚVIDAS

Qual a idade que os pais podem começar a dar essas orientações?

A partir de 1 ano e meio e 2. Falar que só papai e mamãe pode dar banho. O responsável tem que falar que só pode encostar se a criança autorizar. Os pais têm que verbalizar para a crianças quem são as pessoas que podem tocar nelas. Ensinar a própria criança a lavar as partes íntimas para estimular a autonomia.

E quando a criança começa a ter os primeiros contatos sociais, quais os cuidados?

É com cinco a seis anos que a criança começa a ficar na creche e os pais têm que continuar a estimular o protagonismo e autonomia dela. Se tiver alguém oferecendo presentes, balas, doces tem que contar para o papai e a mamãe.

E em outros locais como festas de aniversário?

É muito importante a supervisão dos pais porque pode ter muita gente estranha. Muitas vezes a criança chega numa festinha e pai quer obrigar a criança abraçar. A criança tem que ser a protagonista. Se ela não quiser abraçar, não se deve insistir.

O diálogo é importante?

O ponto primordial é o diálogo. Esse assunto não pode ser tabu em casa. Se não tiver um diálogo entre eles, dificilmente a criança vai entender que aquilo é errado.

Onde acontece a maioria dos abusos?

Em casa com pessoas próximas, vizinhos, tios, pais. Existem pesquisas sobre isso.

Já que a maioria dos abusadores está próximo o que fazer?

A pessoa que cuida da criança precisa dar a orientação para que a criança não tenha vergonha de falar. Tem que estabelecer uma relação de confiança para que o cuidador saiba o que fazer.

Se a família é negligente, é na escola que se pode perceber também os sinais. E os educadores devem acionar o Conselho Tutelar. Por isso que eles precisam também estar atentos aos sinais.

Quais seriam esses sinais?

É importante que o pai o conheça: a criança estar acuadinha, quieta demais, ela pode sentir dores nas partes íntimas. Se for menina, verificar se ela tem alguma brincadeira sexualizada com a boneca. Se está chorando muito

E quando são adolescentes?

O isolamento social, agressividade, perda do apetite. Se o adolescente se tiver marcas, pode usar uma blusa de frio. São atitudes fora do contexto.

Como prevenir?

Respeitar o desejo da criança. Não forçar a criança a abraçar desconhecidos. Se a criança desde pequena conhecer o corpo dela ajuda bastante.