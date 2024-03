Bairro Altoé

Dois homens são baleados durante troca de tiros em Nova Venécia

Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para apurar o ocorrido; crime ocorreu na segunda-feira (4)

Armas apreendidas durante a ocorrência, em Nova Venécia. (Divulgação/PMES)

Dois homens foram baleados durante uma troca de tiros no bairro Altoé, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, nesta segunda-feira (4). Segundo a Polícia Militar, corporação foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio. Dois homens atiraram contra outro indivíduo, que revidou os disparos, segundo testemunhas relataram aos militares.

Ao chegarem ao local, os policiais tiveram a informação de que o homem que estava sozinho foi socorrido e encaminhado para um hospital. E também que logo após o fato, a dupla foi vista correndo em direção a um matagal.

A PM informou que os agentes localizaram os dois e foi verificado que um deles também se feriu com tiros e precisou ser levado para um hospital. Durante a abordagem policial, eles informaram onde estavam escondidas as duas armas utilizadas por eles. Outra arma também foi encontrada dentro do carro que teria sido usado pelos dois.

Todo o material – um revólver calibre 32 e outro 38, utilizados no confronto, além de uma arma artesanal calibre 12 – e os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Nova Venécia. Não foi informado se a arma que teria sido utilizada pelo outro homem foi localizada.

A reportagem de A Gazeta pediu mais informações para a Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a corporação informou que por conta do estado de saúde dos dois baleados não foi possível realizar a oitiva dos dois. “Um terceiro envolvido foi conduzido à delegacia, onde afirmou que participou do crime e teria se limitado a transportar as armas a pedido de um dos envolvidos. Ele foi autuado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sendo encaminhado ao sistema prisional”.

As investigações estão em andamento, por parte da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia, para verificar a participação do indivíduo preso e também apurar a conduta dos outros dois homens encaminhados ao hospital, segundo a Polícia Civil.

