Gado morre após raio atingir propriedade em São Roque do Canaã

Ao todo, seis vacas e quadro bois morreram em decorrência da descarga elétrica durante o temporal da última sexta-feira (1); prejuízo na propriedade foi de pelo menos R$ 30 mil

Seis vacas e quatro bois morreram após um raio atingir uma propriedade em São Roque do Canaã, no Noroeste capixaba. O dono do local, o produtor rural Robson Tadeu Piontkovsky, acredita que o episódio aconteceu durante o forte temporal que atingiu o Estado na última sexta-feira (1). No entanto, foi apenas na manhã desta segunda-feira (4), ao chegar para trabalhar na roça, que o produtor viu os animais mortos.