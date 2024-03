Instabilidade

Semana no ES será de chuvas com trovoadas, mas calor continua

Previsão para a primeira semana de março reflete como será a rotina de instabilidade climática que o capixaba irá enfrentar durante o mês

Março será marcado pela instabilidade climática constante no Espírito Santo . (Carlos Alberto Silva)

Roberta Costa

Com altas temperaturas e calorão, além de pancadas de chuva em diferentes regiões do Espírito Santo, a previsão para a primeira semana de março reflete como será a rotina de instabilidade climática que o capixaba irá enfrentar durante o mês.

Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), é esperado que os termômetros cheguem até 36 °C ao longo da semana, com mínima de 22 °C em áreas mais altas.

Nesta terça-feira (5), é possível que cidades do Norte do Estado tenham períodos de chuva passageira durante a manhã. Já para as regiões Serrana e Sul, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas.

Na quarta-feira (6), o sol irá predominar em boa parte do Espírito Santo no período da manhã. Na Grande Vitória, a previsão é de chuvas fracas durante à noite, com a temperatura máxima de 34 °C e mínima de 26 °C. Já na região Serrana, pode chover ao longo do dia.

Cidades da região Serrana também devem contar com pancadas de chuva com trovoadas de forma constante durante à tarde de quinta-feira (7), enquanto o Litoral Sul, a Grande Vitória e o Norte enfrentam um tempo abafado e sem previsão de chuva.

De acordo com o Incaper, o "sextou' dos capixabas vai acontecer sem a presença de chuva no Norte e na Grande Vitória, mas com a possibilidade de chuva e trovoadas no Sul.

