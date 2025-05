Previsão do tempo

Cidades do ES recebem alerta de chuvas intensas; confira a lista

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aviso foi emitido nesta sexta-feira (30), e vale até as 10h de sábado (31)

Tempo instável no fim de semana

No sábado, último dia de maio, os ventos que sopram do oceano mantêm a umidade e favorecem a formação de nuvens carregadas. Há previsão de chuva em momentos variados ao longo do dia em todas as regiões, com menor frequência no Sul e em partes da Região Serrana. O vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral.>